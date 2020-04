Gioele Dix: pillole letterarie con Gianni Rodari – “Il paese senza punta”

È dedicato alla letteratura per bambini, il terzo appuntamento con le letture di Gioele Dix che nel video disponibile da oggi su tutti i suoi canali ufficiali legge una favola di Gianni Rodari: “Il paese senza punta”.

Accolte sempre calorosamente, le pillole letterarie di Gioele Dix sono ormai un appuntamento atteso dalle migliaia di fan dell’artista che le seguono, le commentano e le condividono. Dopo la Peste del Manzoni e le poesie di Wislawa Szymborska, l’artista propone una storia tratta dalle “Favole al telefono” di Gianni Rodari, il più celebre scrittore italiano per l’infanzia del XX secolo. Un viaggio per tutti i bambini che in questi giorni sono a casa in quarantena e che potranno ascoltare una delle avventure di Giovannino Perdigiorno nel paese senza punta, dove tutti sono gentili, gli spigoli sono rotondi, i tetti sono fatti a pagoda, le rose non hanno le spine.

“Questa volta ho voluto pensare a tutte le bambine e i bambini che studiano da casa e a chi li segue ogni giorno! Tra un compito di italiano e uno di matematica facciamo una pausa leggendo una delle avventure di Giovannino Perdigiorno di Gianni Rodari?” Gioele Dix

Le pillole letterarie online di Gioele Dix, che tanto seguito stanno avendo fra i suoi fan, sono interpretazioni inedite e personali delle pagine più amate dall’artista che già da tempo non fa mistero della sua passione per la letteratura. Grande riscontro, infatti, aveva avuto il suo libro del 2018 “Dix Librix, La mia storia sentimentale della letteratura”, i Giovedix letterari al Teatro Franco Parenti di Milano sono stati per anni un appuntamento affollato e accolto calorosamente dal pubblico e numerose sono state le partecipazioni di Gioele Dix ai festival letterari più importanti come il “Festival della letteratura di Mantova” e “Tempo di Libri” a Milano.

Premettendo a tutti che in questo periodo di quarantena è importante stare a casa, Gioele Dix coglie l’occasione di condividere con il pubblico che lo segue le proprie passioni letterarie e dà appuntamento sui suoi canali ufficiali. #iorestoacasa

