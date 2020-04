Come precedentemente annunciato, anche questo weekend si proseguirà con la pubblicazione degli spettacoli interi, in forma libera. In particolare, nel weekend di sabato 25 e domenica 26 aprile, sarà possibile vedere l’opera buffa Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa, che debuttò a Vienna il 7 febbraio del 1792.

Il titolo, già presente nel repertorio della Compagnia Carlo Colla & Figli, sotto forma di commedia con la presenza della maschera di Gerolamo, è stato ripreso nella versione originale di Domenico Cimarosa in occasione dello Spoleto Festival USA 2018 di Charleston, creando solo un lavoro di adattamento della partitura originale e una riduzione per piccolo organico, realizzata dal Maestro Marco Seco, su indicazioni e appunti di Eugenio Monti Colla.

Nella versione che vi proponiamo, le marionette si avvalgono di una edizione discografica del 1956 diretta da Nino Sanzogno. Gli attori di legno ben si adattano al gioco degli equivoci su cui si basa la vicenda. Lo spazio in cui si muovono le marionette, ambiente metafisico in cui tutto è finzione (dalle scenografie dipinte con la tecnica della prospettiva, agli stessi interpreti di legno) fa da sfondo alle scene d’insieme, in cui i caratteri dei diversi personaggi dialogano e si rapportano fra loro pur mantenendo ciascuno la propria identità e unicità di “carattere”. Ed è proprio questo che rende Il matrimonio segreto un capolavoro senza tempo.

Ricordiamo che la visione dello spettacolo sarà libera solo nei giorni stabiliti.

Il prossimo appuntamento sarà per venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio con lo spettacolo Poesia della meccanica, messo in scena l’ultima volta lo scorso anno in occasione dei festeggiamenti per il 500esimo anniversario della morte di Leonardo Da Vinci e il 100esimo anniversario della fondazione del Bauhaus

I link degli spettacoli saranno sempre inseriti sui social della compagnia