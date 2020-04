La CompagniAurea legge gli incipit della letteratura

La CompagniAurea di Francesco Sinigaglia, dopo gli ottimi riscontri delle repliche televisive degli spettacoli teatrali Benedetto. Il papa di Gesù e Sogno di una notte di mezza estate, partecipando all’iniziativa della Federazione Italiana Teatro Amatori (F.I.T.A.) contro il Covid-19, a supporto della didattica scolastica, realizza dei brevi podcast in cui gli attori del gruppo teatrale biscegliese leggono gli incipit dei classici della letteratura internazionale in prosa: Tolstoj, Queneau, Proust, Salinger, Kafka, Cervantes, Hemingway, Kundera, Calvino e tanti altri.

Le piattaforme mediali della CompagniAurea (Facebook, Instagram, Youtube) diffondono le produzioni dei giovani corsisti del laboratorio teatrale a partire dai sei anni e degli attori professionisti dell’associazione culturale biscegliese. L’iniziativa è stata anticipata dalla pubblicazione dell’audiolettura integrale della fiaba dei fratelli Grimm, I musicanti di Brema, interpretata dalla voce dell’attrice Ilaria Di Benedetto, per la regia di Francesco Sinigaglia e la collaborazione grafica del coneglianese WatteoArt. Alla celebre vicenda seguirà, da mercoledì 22 aprile 2020, a cadenza giornaliera, la condivisione degli incipit.

L’idea di CompagniAurea si inserisce nel progetto “F.I.T.A. Racconta…”, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al fine di «mettere la forza creativa e organizzativa a disposizione delle famiglie e del mondo della scuola, àmbiti nei quali, con protocollo d’intesa MIUR, sono inserite le attività nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento», come affermato dal presidente nazionale F.I.T.A., avv. Carmelo Pace. La proposta della CompagniAurea, dunque, consiste nel presentare, attraverso recitazione e voce, incipit di romanzi straordinari per lasciare un messaggio tangibile a particolare beneficio delle istituzioni scolastiche e dei docenti attualmente impegnati nella didattica a distanza.

Con il supporto di F.I.T.A. Puglia, diretta dalla dott.ssa Anna Maria Carella, il gruppo diretto da Sinigaglia conferma il proprio impegno culturale per i giovani e per il mondo della scuola nel periodo di forzata inattività dai palcoscenici reali.

Per visione la fiaba de I Musicanti di Brema: https://www.youtube.com/watch?v=Jb5Ev9JrZ2Y