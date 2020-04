La Scala su Rai 5: “Le nozze di Figaro”

LE NOZZE DI FIGARO di Wolfgang Amadeus Mozart

Direttore Franz Welser-Möst, regia di Frederic Wake-Walker, scene e costumi di Anthony McDonald. Con Diana Damrau, Markus Werba, Golda Schultz, Carlos Álvarez, Marianne Crebassa.

Teatro alla Scala, 2016.

——-

Questa nuova produzione dell’opera mozartiana, proposta alla Scala nel 2016, vede sul podio l’austriaco Franz Welser-Möst e si avvale di un cast formato da artisti che non sono solo tra le voci più affermate nel panorama internazionale, ma anche un affiatato gruppo di attori: Diana Damrau nella parte della Contessa d’Almaviva, Golda Schultz come Susanna, Marianne Crebassa come Cherubino, Carlos Álvarez nel ruolo del Conte e Markus Werba come Figaro.

La regia è dell’inglese Frederic Wake-Walker – Direttore artistico del Mahogany Opera Group – che ha avuto il compito di affiancare uno sguardo contemporaneo alla leggendaria produzione di Giorgio Strehler che dal 1981 (ma la prima versione parigina era del 1973) ha registrato 68 rappresentazioni al Piermarini.