Si svolgerà con una diretta streaming da Faenza – sul canale You Tube user/teatroduemondi – sabato 4 aprile dalle 15 alle 18, l’incontro internazionale Mauerspringer. Forme di espressione artistica e di partecipazione nel teatro di strada promosso dal Teatro Due Mondi e curato da Cristina Valenti (docente di Storia del Nuovo Teatro e Teatro sociale, Università di Bologna), con il patrocinio di Dipartimento delle Arti – Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Scienze dell’Educazione ‘Giovanni Maria Bertin’ – Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

L’appuntamento – che si sarebbe dovuto svolgere presso gli spazi del DAMSLab di Bologna – è l’evento conclusivo del progetto Europeo MAUERSPRINGER cofinanziato dal programma Europa creativa dell’Unione Europea e realizzato con il contributo di Regione Emilia-Romagna e Comune di Faenza, in collaborazione con Unione della Romagna Faentina, Goethe Zentrum di Bologna, Alliance Française di Bologna, Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, Europe Direct Emilia Romagna.

L’incontro vuole essere una riflessione a più voci sul teatro di strada come espressione artistica, sul rapporto con il pubblico, su come possa promuovere reciproca conoscenza e avvicinare le persone. Ruolo che sarà ancora più significativo nel prossimo futuro, una volta usciti dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e che ci costringe a vivere nella distanza sociale.

Ad aprire saranno i saluti di Mauro Felicori, Assessore Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, Massimo Isola, Assessore alla Cultura e Vicesindaco di Faenza, Manuela Rontini, Consigliera regionale dell’Emilia-Romagna.

Seguirà l’incontro internazionale “Saltare muri, percorrere strade – Dialogo tra parole e immagini”, aperto da Cristina Valenti (Dipartimento delle Arti, Università di Bologna) che coordinerà gli interventi insieme a Federica Zanetti (Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Bologna).

Partecipano Alberto Grilli (Teatro Due Mondi /Italia), Danièle Marty (Cie du Hasard /Francia), Jacques Livchine e Hervée de Lafond (Théâtre de l’Unité /Francia), Raul Cancelo (Hortzmuga Teatroa / Spagna), Siegmar Schröder (Theaterlabor Tor 6 / Germania), Dijana Milosevic (Dah Teatar / Serbia), Krzysztof Żwirblis (Polonia).



Mauerspringer è un progetto di cooperazione teatrale europea inserito all’interno del programma Europa creativa in cui i 6 partners coinvolti si sono impegnati, ciascuno nel proprio paese, in un percorso di workshop aperti a non attori e di creazione di 6 spettacoli teatrali originali sul tema dei muri e del loro superamento. Gli spettacoli, dopo aver animato le piazze e le strade dei diversi paesi d’Europa, sono giunti nel settembre scorso in Romagna per la tappa italiana dove, a Faenza e in alcuni Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, si è svolto il Festival Mauerspringer la cui idea centrale, asse portante dell’intero progetto, è stata quella di attivare percorsi di partecipazione dei cittadini. Esperimento diffuso di cittadinanza attiva, il Festival ha visto la partecipazione di non professionisti che, a fianco degli artisti, sono diventati parte attiva degli spettacoli e anello di congiunzione tra le esperienze artistiche e le comunità del territorio. Parallelamente, il progetto ha dato vita ad azioni allargate di audience development volte a promuovere nel pubblico una nuova consapevolezza sui valori della cittadinanza europea.

Per informazioni

Tel. 0546 622999

info@teatroduemondi.it

www.mauerspringer.eu