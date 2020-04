Musei Civici (Roma): ecco gli appuntamenti dal 17 al 19 aprile

Roma Capitale della cultura, aderendo alla campagna #iorestoacasa, prosegue le attività su web e social con il programma #laculturaincasa.

Ecco i contenuti digital dei Musei Civici e di Casa del Cinema disponibili dal weekend di venerdì 17 , sabato 18 e domenica 19 aprile . Il canale social @culturaaroma darà aggiornamenti quotidiani con gli hashtag #iorestoacasa e #laculturaincasa e per i contenuti dedicati ai bambini e ai ragazzi con #laculturaincasaKIDS.

MUSEI CIVICI. Con #lamostraincasa #ilmuseoincasa #laculturaincasa #iorestoacasa oggi prima tappa alla Galleria d’Arte Moderna dove, per la rubrica #lamostraincasa, Daniela Vasta condurrà gli utenti tra le bellezze della mostra La Rivoluzione della Visione. Verso il Bauhaus. Moholy-Nagy e i suoi Contemporanei ungheresi. Ma il venerdì è ormai sinonimo di stelle e questa sera gli astronomi del Planetario di Roma torneranno a raccontare il cosmo nel consueto appuntamento in podcast Il cielo dal Balcone. Il Leone e il Cancro sarà il titolo di questa nuova puntata che, dalle 19.00, ripercorrerà per gli utenti un tratto del cammino del Sole attraverso le costellazioni del Cancro e del Leone, così diverse ma anche così ricche di spunti mitici. Per seguire e scaricare i podcast è sufficiente andare sul sito www.planetarioroma.it . Dagli animali rappresentati nelle costellazioni a quelli delle collezioni museali, il viaggio virtuale continuerà sabato 18 al seguito delle civette e degli altri animali raffigurati all’interno del Museo della Casina delle Civette. Nella quarta puntata dell’iniziativa La Casina delle Meraviglie (sui canali digital del Museo), saranno protagonisti ancora i bambini che, questa volta, entreranno nella stanza da letto del principe Giovanni Torlonia jr. per scoprire la presenza di un altro curioso animale rappresentato sul soffitto: il pipistrello. Ancora più curioso come animale è sicuramente l’alca impenne, una specie estinta a livello globale ma conservato nella collezione del Museo Civico di Zoologia. A questo animale originario delle coste del Nord Atlantico, spesso scambiato per un pinguino, è dedicato un video informativo che sarà pubblicato sabato 18 aprile sui canali ufficiali del Museo. Un video che racconterà l’evoluzione della specie fino alla sua estinzione per mano dell’uomo avvenuta nel 1844, passando per le immagini dell’esemplare oggi presente nella collezione e per quella della statua a lui dedicata situata all’ingresso del Museo. Altra tappa del viaggio museale del week-end è Piazza del Campidoglio e i Musei Capitolini, i quali apriranno virtualmente le porte del Palazzo Nuovo per condurre i visitatori alla scoperta di uno dei capolavori dell’intera collezione: il Galata morente. Il video inedito L’altro proporrà la storia del guerriero fiero e indomito che, benché sconfitto e ferito a morte, racconta la sua storia.

CASA DEL CINEMA . Con #laculturaincasa #iorestoacasa due sono le novità del fine settimana in partenza sui canali web e social. Già da oggi venerdì 17 , infatti, si potranno apprezzare i racconti di Mario Di Francesco nella rubrica Villa Borghese: profumo di cinema. Un viaggio virtuale nella storica villa cittadina, dalla Casina delle Rose alla Casa del Cinema, per andare alla scoperta degli aneddoti cinematografici ad essa legati, dei set che ha ospitato, degli attori e dei registi che l’hanno vissuta. Oggi sarà la volta anche della nuova rubrica Cinema da leggere, con gli stralci di libri dedicati al mondo del cinema. Si comincerà con il testo Una visita al Bates Motel di Guido Vitiello. Altro importante appuntamento è in programma sabato 18 quando per la consueta rubrica La Casa del Cinema ripropone verrà presentata, alle 11, la lezione di cinema di Sydney Pollack realizzata il 27 marzo 2007 in occasione della presentazione del documentario del regista Ritratto di Franck Gehry. Domenica 19 , invece, secondo appuntamento con la rubrica ItaliaDoc: i consigli di Maurizio Di Rienzo, in cui il giornalista, critico e curatore della storica rassegna documentaristica parlerà del doc Sono Gassman! Vittorio Re della commedia di Fabrizio Corallo. A completare la programmazione digital del fine settimana torneranno inoltre gli abituali appuntamenti con le storiche rubriche della Casa del Cinema: sabato 18 per La parola al critico, Alberto Crespi parlerà del “dualismo” Sordi-Manfredi in Aritanga romba cojota: così alla fine Albertone ritrovò Titino in Africa; per La cineteca del direttore, domenica 19 Giorgio Gosetti consiglierà agli amici della Casa del Cinema il film Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani; mentre nei tre giorni del fine settimana si festeggeranno i compleanni di William Holden (venerdì 17), James Woods (sabato 18) e Alessandro Preziosi (domenica 19).

Per approfondimenti e aggiornamenti: canali social @culturaaroma con hashtag #iorestoacasa #laculturaincasa #laculturaincasaKIDS.