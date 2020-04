“NOLITE TIMERE ROMA NON PERIT 2020”

Il Cigno GG Edizioni, Roma

Cartonato cm. 20×20

176 pagine a colori

“ISBN 978 88 7831 445 0”

prezzo 25€

Acquistabile on line e nelle librerie e cartolerie di Roma

info@ilcigno.org

———-

Cosa proviamo nel vedere Roma, la chiassosa e caotica capitale d’Italia, con le sue antichità e i suoi scorci immortalati nell’immaginario di tutto il mondo – insieme al vario popolo di cittadini, studenti, turisti, uomini d’affari, politici, giornalisti, artisti che abitualmente la abitano – improvvisamente avvolta nel silenzio: strade vuote, negozi chiusi, monumenti divenuti straordinarie scenografie di un palcoscenico senza attori?

Esce in questi giorni il libro “Nolite timere, Roma non perit 2020”, per i tipi de Il Cigno GG Edizioni di Roma, in collaborazione con Villaggio Globale International e GOG, che riunisce fotografie e testimonianze della città eterna al tempo del Coronavirus. Fra gli scatti, anche quello storico del 27 marzo, nella Piazza San Pietro deserta, buia e resa quasi da una pioggia incessante e un cielo di nuvole basse durante la straordinaria benedizione planetaria “Urbi et Orbi” di Papa Francesco.

Il 9 marzo 2020, a seguito del DPCM per contrastare la diffusione del COVID-19, l’Italia è stata catapultata in un contesto mai vissuto prima. E’ stata vietata qualsiasi forma di assembramento in luoghi pubblici, sospese tutte le attività produttive definite non indispensabili, severamente punito ogni spostamento individuale non motivato. Questo libro – si legge nella seconda di copertina- nasce per testimoniare la primavera del 2020 a Roma.

Un libro semplice e singolare ad un tempo, “NOLITE TIMERE, ROMA NON PERIT 2020” in cui sono raccolti, in forma di brevi contributi originali – in un dialogo serrato con le fotografie di 17 autori diversi – le emozioni, le parole, i pensieri e riflessioni di tantissime personalità appartenenti a mondi e settori diversi che ruotano intorno alla Casa Editrice.

Ci sono storici dell’arte o dell’architettura come Giovanni Granzotto, Carlo Bertelli, Maria Vittoria Marini Clarelli Sovrintendente capitolina ai beni culturali, Paolo Giulierini Direttore del MANN di Napoli; uomini di spettacolo – Gigi Proietti, Raffaele Curi, Gianmarco Tognazzi, Dante Ferretti – storci e studiosi come Giordano Bruno Guerri e Silvia Ronchey; ma anche artisti e poeti, letterati o giornalisti da Ettore de Conciliis, Gregorio Botta, Oliviero Rainaldi a Francesca Merloni, Barbara Bellomo, Tahar ben Jelloun, Giuseppe Di Piazza, Daniel Albizzati, Gaetano Savatteri. E poi don Pietro Bongiovanni parroco di San Salvatore in Lauro, Mariolina Bassetti presidente Christie’s Italia, l”ambasciatore Umberto Vattani, e ancora giuristi, architetti, designer consulenti editoriali, imprenditori culturali, fotografi, medici e scienziati.

“La metropoli deserta, le strade spopolate in pieno giorno, con edicolanti vestiti da chirurghi e tricolori appesi alle finestre, come prima della finale dei campionati del mondo di calcio ma senza più nessuno che giochi, sono uno scenario surreale, inimmaginabile. Eppure è accaduto – scrive Lorenzo Zichichi nella nota dell’editore – e siamo qui. (…)

La “Caput mundi” nel suo essere diventata un alveare dove le api non volano, ma sono chiuse in casa, non emana cupa bellezza, anzi.

(…) Mi sono chiesto il mondo che ruota attorno alla Casa editrice, o meglio ancora, il mondo attorno al quale ruoto io, come vive questi mesi del 2020, questo periodo in cui nulla può più ruotare? Ho iniziato a chiamare e chiesto di descrivere agli autori, agli artisti, ad alcuni assidui frequentatori di San Salvatore in lauro, in poche righe le loro sensazioni. Maurizio Cecconi, un caro amico, e i ragazzi di GOG edizioni ci hanno affiancato, dandoci il loro prezioso contributo. Ho chiesto ad angelo Cricchi, coadiuvato da Chiara Collaro, di scegliere dei fotografi da mandare in giro per carpire le immagini della città fantasma, cui abbiamo affiancato alcuni storici e alcuni giovani collaboratori della Casa editrice per completarne il lavoro. Il titolo è emerso durante una riunione di redazione. Ci sentiamo un po’ sotto assedio, ogni giorno come dei cospiratori nella Roma del Quarantotto. Come se il privilegio di poter lavorare debba essere ripagato da un atto che, con le nostre forze e capacità, possa aggiungere qualcosa alla vita di questa città, di questo quartiere; abbiamo deciso di spendere le nostre risorse per lasciare qualcosa di tangibile di questo momento. ma dopo che succederà? Paolo, il più romano di noi, ha sillabato “nolite timere roma non perit”, la Capitale supererà anche questa prova! e speriamo, noi tutti con lei! “

———

TESTIMONIANZE DI:

Mariolina Bassetti-presidente Christie’s Italia, Barbara Bellomo–scrittrice, Antonella Greco–storica dell’architettura, Maria Vittoria Marini Clarelli–sovrintendente capitolina ai beni culturali, Francesca Merloni–poetessa, Diana Molayem-designer di gioielli, Paola Molinengo Costa–architetto, Silvia Ronchey bizantinista, Daniel Albizzati–scrittore, Manlio Bellomo-giurista, Tahar ben Jelloun–scrittore e pittore, Carlo Bertelli–storico dell’arte, don Pietro Bongiovanni-parroco di San Salvatore in Lauro, Gregorio Botta-artista, Maurizio Cecconi–imprenditore culturale, Raffaele Curi–regista, Ettore de Conciliis–pittore, Marco Di Capua-critico d’arte, Giuseppe Di Piazza– giornalista e scrittore, Francesco Fedele-Primario cardiologia Policlinico Umberto I, Dante Ferretti–scenografo, Massimo Ghini-attore, Paolo Giulierini–direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Giovanni Granzotto–storico dell’arte, Paolo Gubbiotti–consulente editoriale, Giordano Bruno Guerri–storico, Claudio Koporossy–fotografo, MAZ–consulente editoriale, Matteo Miceli-navigatore solitario, Patrizio Paoletti–scrittore, Gigi Proietti–attore, Oliviero Rainaldi–scultore, Gaetano Savatteri-giornalista e scrittore, Gianmarco Tognazzi-attore, Yamume Tshomba–chirurgo vascolare Policlinico Gemelli, Umberto Vattani–ambasciatore, Ortensio Zecchino–storico del diritto e fotografo, Antonino Zichichi-scienziato

——-

FOTO DI:

Paolo Cenciarelli, Dario Coletti, Angelo Cricchi, Paola lo Sciuto, Alessio Romenzi e Daniel Albizzati, Alessandro Di Meo, Costanza Fili, Natalia Gambino, Carlo Gavazzeni Ricordi, Paolo Gubbiotti, Claudio Koporossy, Manuele Villani, Ortensio Zecchino, Ludovica Zichichi, Manfredi Zichichi, Virginia Zullo