Officina Pasolini: Gilberto Gil in diretta dal Brasile

Ospite a sorpresa, venerdì 17 aprile alle 18.00, Gilberto Gil si collegherà in diretta Instagram dal Brasile sul profilo di Officina Pasolini – Regione Lazio. Tra i più apprezzati protagonisti della grande musica popolare brasiliana, maestro e icona del tropicalismo, ex ministro della Cultura nel primo governo Lula, il cantautore bahiano si racconterà a Max De Tomassi, conduttore dello storico programma di Radio1 Stereonotte e tra i massimi esperti di musica brasiliana in Italia. Sarà un’occasione imperdibile per conoscere meglio uno dei geni della musica brasiliana, bandiera dell’afrodiscendenza culturale di questo immenso bacino sonoro, che ha avvicinato tutte le espressioni della musica occidentale sotto il creativo ombrello del tropicalismo.

Continua così ad arricchirsi il cartellone di InstaHub – Officina Pasolini a casa tua, la programmazione in diretta sul profilo Instagram del Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio. Una programmazione in continuo aggiornamento con grandi artisti e lo sguardo puntato all’estero grazie alla presenza di ospiti di prestigio internazionale e di rilevante spessore culturale e umano, che parleranno sia della loro recente produzione artistica che della realtà sociale vissuta in questi giorni di quarantena.

Tra i prossimi appuntamenti Luísa Sobral (24/4) e Luciana Littizzetto (29/4) intervistate da Tosca e Luca Bottura (22/4) intervistato da Giorgio Cappozzo.

L’incontro con Tiziano Ferro previsto oggi, giovedì 16 aprile alle 18.00, nell’ambito di InstaHub – Officina Pasolini a casa tua è stato annullato per motivi indipendenti dall’organizzazione. Si proverà a riprogrammarlo e ne daremo comunicazione appena possibile.

Per collegarsi a InstaHub – OfficinaPasolini a casa tua IG: @officinapasolini