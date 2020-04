Orchestra da Camera Fiorentina: omaggio a Mozart con Aldo Ciccolini

Un concerto-evento rimasto scolpito nella memoria di tanti appassionati che dieci anni fa – 30 marzo 2010 – vide protagonista il compianto pianista italo-francese Aldo Ciccolini, solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, in una serata tutta dedicata a Mozart.

Potremo rivederlo sabato 18 e domenica 19 aprile (ore 18) sulla pagina Facebook dell’Orchestra da Camera Fiorentina (www.facebook.com/orchestrafiorentina), nell’ambito dell’iniziativa #IOSUONODACASA, in attesa della nuova stagione dell’Orchestra.

Il programma fu pensato per esaltare il raffinato virtuosismo di Ciccolini: dal “Concerto in re K.466 minore per pianoforte e orchestra” – tra le pagine che hanno contribuito alla creazione del mito ottocentesco di un Mozart notturno, protoromantico e prebeethoveniano – all’altrettanto famoso “Concerto in la maggiore per pianoforte e orchestra K. 488”, partitura elegante, tornita, di carattere cameristico e prediletta dai pianisti di tutto il mondo. Chiude la monumentale Sinfonia “Jupiter”, una delle opere più mature del genio di Salisburgo.

Accademico di Santa Cecilia, Officier de la Légion d’Honneur, tre volte Gran Prix du Disque in Francia e Medaglia d’Oro all’Arte ed alla Cultura ricevuta dal Presidente della Repubblica Italiana, Aldo Ciccolini è stato dei maggiori maestri di questo strumento, oltre che un artista di straordinaria umanità: l’incasso della serata fu devoluto alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer e, nell’occasione, Ciccolini non mancò di fare visita ai piccoli degenti e ai responsabili all’Ospedale Pediatrico Meyer.

I grandi concerti online dell’Orchestra da Camera Fiorentina continuano – sempre alle ore 18 – martedì 21 aprile con “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi. Sabato 25 in programma arie da camera da camera di Wolfgang Amadeus Mozart. Ancora Mozart lunedì 27 con la “Sinfonia concertante per oboe, clarinetto, corno, fagotto e orchestra K 297b”, solisti Francesco Di Rosa, Alessandro Carbonare, Francesco Bosone, Alessio Allegrini. Mercoledì 29 torna in video il concerto dei pianisti Giselle e Fabio Witkowski a Palazzo Medici Riccardi. Venerdì primo maggio il “Triplo concerto per pianoforte, violino e violoncello” di Ludwig van Beethoven, solisti Giovanni Sollima al violoncello e Giuseppe Andaloro al pianoforte.

www.facebook.com/orchestrafiorentina

www.orchestrafiorentina.it

——–

Orchestra da Camera Fiorentina

www.orchestrafiorentina.it – info@orchestrafiorentina.it

Segreteria Orchestra tel. 055-783374