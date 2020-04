Conoscere un fotografo significa non solo osservare le sue opere ma anche la sua persona e il suo modo di lavorare.

Così come per un pittore o uno scultore la sua prima casa, il suo luogo di riflessione e ispirazione, è il suo atelier, così per un fotografo tutto nasce e tutto prende forma nell’unico luogo dove riesce a concentrarsi, che sente a lui caro perché lo guida e gli permette di esprimere appieno quello che ribolle dentro la sua anima: il suo studio.

Nasce da questo assunto la nuova rubrica on line “Orientarsi con le stelle” ideata da Lucia Pezzulla di Red Lab Gallery/Miele e condotta da Alessia Locatelli, photo curator e direttore artistico dell’Archivio Cattaneo e della Biennale di Fotografia di Mantova, che una volta alla settimana entrerà virtualmente nello studio di un fotografo, non solo per parlare di fotografia, arte e cultura a tutto tondo, ma anche per narrare e svelare aneddoti, segreti e curiosità tra eventi artistici passati e progetti futuri.

Le interviste verranno pubblicate ogni giovedì alle 15.00 sui canali social della galleria, Facebook e Instagram, oltre che sul nuovo canale Youtube dedicato (Red lab Gallery Milano) dove si possono trovare tutte le interviste disponibili in versione integrale.

Il prossimo appuntamento è per giovedì 9 aprile con l’intervista di Alessia Locatelli a Occhiomagico, al secolo Giancarlo Maiocchi

Il titolo della rubrica, Orientarsi con le stelle, è preso dall’omonimo libro di poesie dello scrittore, saggista e poeta statunitense Raymond Carver, che sottolinea come da sempre le stelle orientano il viaggio degli uomini, punto di riferimento da seguire per arrivare o partire…Un po’ come lo studio per l’artista, il cui messaggio non lascia dubbi: non c’è niente di più eterno dell’arte, niente.

La rubrica Orientarsi con le stelle è rivolta a tutti, dall’esperto all’appassionato, sino al semplice curioso, e rientra perfettamente nella mission di Red Lab Gallery: individuare ogni giorno nuovi modi di raccontare e scoprire l’arte visiva intesa come partecipazione interattiva.

Ad oggi Orientarsi con le stelle ha già incontrato: Mario Cresci, Alessandra Baldoni, Edoardo Romagnoli.

——–

Red Lab Gallery/Miele

Via Solari 46, Milano

Informazioni al pubblico | info@redlabgallery.com