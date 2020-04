Pasqua in streaming con laVerdi!

By

Giovedì 9 aprile 2020, ore 19:30 sulle pagine Facebook de laVerdi, laBarocca e del Duomo di Milano

Johann Sebastian Bach Passione secondo Matteo, BWV 244 per soli, doppio coro e doppia orchestra

Sabato 11 aprile 2020, ore 18.30 sulle pagine Facebook de laVerdi, laBarocca e del Duomo di Milano

Johann Sebastian Bach Passione secondo Giovanni, BWV 245

Coro di Voci Bianche de la Verdi

Ensemble Strumentale e Vocale laBarocca

Ruben Jais, Direttore

I concerti sono stati registrati nell’ambito delle stagioni sinfoniche 2018 e 2019 presso il Duomo di Milano

Un evento atteso, nel segno della grande musica, in preparazione alla Pasqua. Stiamo parlando delle ‘Passioni’ di Bach, ormai diventate un classico per il nostro pubblico e tra le proposte culturali milanesi, in vista delle festività pasquali, grazie anche alla collaborazione con il Duomo di Milano e il Comune di Milano.

Assieme alla Veneranda Fabbrica del Duomo abbiamo deciso di spalancare anche quest’anno, anche se virtualmente, le porte della suggestiva Cattedrale della città per portare a casa vostra la grande musica di Bach con un doppio appuntamento in streaming sulle pagine facebook de la Verdi, laBarocca e del Duomo di Milano – Milan Cathedral :

Giovedì 9 aprile a partire dalle 19.30 la Passione secondo Matteo;

Sabato 11 aprile a partire dalle 18.30 la Passione secondo Giovanni;

Una grande occasione per poter riascoltare due composizioni che, attraverso i secoli, non hanno mai smesso di entusiasmare ed emozionare il mondo musicale per la loro profondità e irraggiungibile intensità.

Biografie

Ensemble laBarocca

In collaborazione con l’ensemble vocale fondato e diretto da Gianluca Capuano, laBarocca vanta un ricchissimo repertorio, che comprende composizioni tardo-rinascimentali sino a opere del classicismo settecentesco. Grandi capolavori del Barocco come Messiah di Händel, l’Oratorio di Natale e di l’Oratorio di Pasqua di Bach, che vengono riproposti annualmente al pubblico, sono ormai diventati appuntamenti tradizionali per la città di Milano durante le relative festività.

laBarocca collabora regolarmente con artisti di fama internazionale come Stefano Montanari, Karina Gauvin, Roberta Invernizzi, Sonya Yoncheva, Deborah York, Maria Grazia Schiavo, Celine Scheen, Lenneke Ruiten, Stefanie Iranyi, José Maria Lo Monaco, Sonia Prina, Filippo Mineccia, David Hansen, Paolo Lopez, Cyril Auvity, Makoto Sakurada, Clemens Loeschmann, Randall Bolls, Christian Senn, Benoit Arnould, Klaus Kuttler, Carlo Vincenzo Allemano, Ugo Guagliardo.

Ruben Jais, Direttore.

Nato a Milano, contemporaneamente agli studi universitari, ha compiuto quelli musicali presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” della sua città, diplomandosi in Musica corale e Direzione di Coro e in Composizione Polifonica Vocale, entrambi i diplomi ottenuti con il massimo dei voti. Si è inoltre diplomato in Composizione, sempre presso lo stesso Conservatorio, dove ha anche compiuto gli studi di Direzione d’Orchestra, perfezionandosi, in seguito, con masterclass all’estero.

È stato Maestro del Coro presso il Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi dalla sua fondazione nel 1998 al 2007. Con tale ruolo ha collaborato, tra gli altri, con Romano Gandolfi, Riccardo Chailly, Claudio Abbado, Luciano Berio, Oleg Caetani, Claus Peter Flor, Christopher Hogwood, Vladimir Jurowski, Helmuth Rilling.

È Direttore Residente e Responsabile delle Attività Artistiche della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi. Il suo repertorio spazia dai grandi capolavori della musica barocca (da L’incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi al Requiem di Jean Gilles, dallo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi alle Passioni ed alla Messa in Si minore di Johann Sebastian Bach) a quelli della musica classica (sinfonie e musica sacra di Haydn, Mozart, Beethoven), nonché alla riscoperta di brani meno conosciuti di compositori dal XVI al XIX secolo (Zelenka, Scarlatti, Durante, Sammartini). Dirige musica contemporanea, soprattutto di autori italiani, da Castiglioni a Zanolini, da Anzaghi a Nova, da Ligeti a Messiaen, da Califano a Vacchi.

Nel 2008 ha istituito laBarocca, ensemble specializzato nell’esecuzione della musica di tale periodo storico, con la quale affronta i maggiori capolavori del repertorio sia sinfonico che operistico: dal 2009 laBarocca affianca le altre stagioni della Fondazione con una serie di concerti-appuntamenti dedicati ai capolavori dei secoli XVI-XVIII.

È Direttore Musicale della Mailänder Kantorei, formazione legata alla comunità tedesca di Milano, con la quale si dedica soprattutto al repertorio di tale nazione, dal Barocco al Romanticismo, affrontando, inoltre, l’esecuzione integrale delle Cantate sacre di J.S. Bach. Dirige musica strumentale, corale e sinfonica presso varie istituzioni italiane ed estere, quali Biennale di Venezia, Teatro Comunale di Bologna, Milano Musica, Teatro alla Scala, RTSI di Lugano, Radio Ungherese Budapest, Festival di Saint Moritz, Teatro Real di Madrid, Orchestra Nazionale del Cile, UiS Stavanger Norway.

Da segnalare alcuni importanti appuntamenti che lo hanno visto protagonista insieme a l’ensemble laBarocca nella stagione 2016: il debutto presso la prestigiosa Wigmore Hall a Londra con Sonia Prina; la partecipazione presso il Festival MITO con concerti a Milano e Torino; l’inaugurazione del restaurato Teatro Gerolamo, con un programma dedicato a musiche di Vivaldi e Mozart.