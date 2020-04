Non ci sono confini per le marionette. Anche in questi tempi regolati dall’emergenza sanitaria per contenere il Covid-19, che relega tutti in casa, la Carlo Colla & Figli, con le sue creature di legno, non vi lasciano soli e si propongono anche dentro le vostre mura domestiche sul canale facebook della Compagnia:

(https://www.facebook.com/MarionetteColla/)

e su Instagram ( https://www.instagram.com/marionettecolla/ ), ma un po’ alla loro maniera.

Dal lunedì al sabato chi desidera può collegarsi ai due canali per seguire Pillole di marionette. Si tratta di brevi video, interviste, retroscena, tratti da film, trailer, fotografie di repertorio visibili sempre, senza scadenza e del tutto gratuiti.

Una “pillola” al giorno toglie il Covid di torno.

Nei giorni di Pasqua, inoltre, è stato messo a disposizione del pubblico, in via sperimentale, il video del Sogno di una notte di mezza estate, prodotto nel 2018. L’iniziativa ha avuto un notevole esito e ha convinto i marionettisti a ripetere l’esperienza.

Così, sabato 18 e domenica 19 aprile, tutti potranno vedere in rete Gerolamo falso testamentario, un’esilarante commedia del repertorio storico, ripresa al Teatro Gerolamo, dove è stata un cavallo di battaglia fino al 1957, nel settembre del 2018.

Lo spettacolo sarà visibile solo nei giorni indicati.

Nei fine settimana successivi, fino al presunto termine del lockdown, il 3 maggio, verranno proposti altri titoli, di cui daremo notizia.