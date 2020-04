Premio #Socialclip posticipato a giugno

By

Tante adesioni e proposte articolate sulla Diversità per la sezione dei videoclip musicali diretta da Grazia Di Michele. L’iniziativa fa parte del festival “Tulipani di seta nera”, per il momento in programma dal 19 al 22 giugno

Saranno presentati il 20 giugno presso il Cinema Quattro Fontane di Roma (sala al momento confermata) i video musicali dedicati alla Diversità selezionati per il Premio #SOCIALCLIP nell’ambito del Festival internazionale del film corto Tulipani di seta nera. Originariamente programmata dall’8 al 10 maggio 2020, la tredicesima edizione del festival dedicato al cinema sociale, istituito dall’Associazione Università Cerca Lavoro con il sostegno del MIBAC, è stata programmata infatti dal 19 al 22 giugno p.v., in relazione alle nuove disposizioni legislative attuate per l’emergenza Coronavirus.

La Diversità come arricchimento, la Solidarietà, l’Incomunicabilità, l’Emarginazione, la Violenza sulle donne, la Povertà: questi alcuni degli argomenti alla base delle opere iscritte al concorso, circa una quarantina, che saranno valutate da una commissione di esperti nel campo della musica, dello spettacolo e del cinema, presieduta dal conduttore e critico musicale Red Ronnie e composta, oltre alla direttrice artistica di sezione Grazia Di Michele, da Gian Maurizio Foderaro (Rai Radio 1), Maurizio Coruzzi, in arte Platinette, Michelle Marie Castiello (Radio Incontro Donna) e Francesca Romana Massaro (giornalista e scrittrice). Le categorie che verranno premiate includono: Miglior testo, Miglior regia, Miglior soggetto, Miglior musica, Miglior Sceneggiatura e Miglior over #Socialclip (rivolto a cantanti con età superiore a 35 anni).

La sezione #SOCIALCLIP ha il duplice fine di promuovere le opere di registi, emergenti e non, e di professionisti del mondo della musica che decidono di trattare argomenti incentrati sul tema della “Diversità”, condividendoli con il pubblico e rendendosi così ambasciatori di un’arte al servizio dell’impegno sociale.

Il premio al miglior #SOCIALCLIP sarà assegnato sul palco dell’Auditorium della Conciliazione il 22 giugno al Gran Gala. Nel corso della manifestazione sarà presente anche l’Anas spa che presenterà “Quando guidi GUIDAeBASTA”, la campagna sulla sicurezza stradale promossa in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

