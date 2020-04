Radio GAMeC si prepara alla Fase 2

Radio GAMeC, la piattaforma per il live streaming della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, rinnova il suo impegno di dare voce all’attualità e si trasforma per accompagnare il pubblico nella ripresa delle attività.

A partire da mercoledì 29 aprile e per tutto il mese di maggio, si alterneranno alla conduzione Leonardo Merlini, voce principale della trasmissione sin dalla prima diretta, e personalità provenienti dal mondo dell’arte, della cultura e dell’informazione.

Il primo take-over sarà affidato a Ilaria Gianni, curatrice della quarta edizione del Club GAMeC Prize, che dialogherà, nel corso di due appuntamenti, con ospiti dall’Italia e dal mondo per condividere storie e testimonianze dagli scenari della ripresa.

Gli appuntamenti serali raddoppieranno e al consueto Saturday Night Live si affiancherà una seconda puntata speciale in lingua inglese ogni settimana, per ampliare ulteriormente gli orizzonti di dialogo e di confronto sul tema della riapertura a livello globale. Le date saranno comunicate di volta in volta sui social del museo.

Dopo l’intervento di Jovanotti (Lorenzo Cherubini) all’interno della puntata di oggi, tra gli ospiti della prossima settimana hanno già confermato la loro presenza l’ex Presidente del Consiglio Enrico Letta, lo storico Steven Forti, l’attore Andrea Pennacchi, il musicista Max Casacci, l’artista Wolfgang Tillmans e lo scrittore Luca Trapanese.

Radio GAMeC riconferma inoltre il suo intento di supportare la città di Bergamo attraverso una nuova raccolta fondi a sostegno del Fondo di Mutuo Soccorso, istituito dal Comune per dare aiuto alle famiglie in condizioni di fragilità e difficoltà economica, contribuire alla riapertura delle attività commerciali e artigianali e rilanciare il settore turistico e culturale.

#PLEASEDONATE

COMUNE DI BERGAMO FONDO DI MUTUO SOCCORSO DELLA CITTÀ DI BERGAMO

IBAN IT47R0311111101000000065901

Causale: Donazione GAMeC Fondo Mutuo Soccorso



——–

Ilaria Gianni è una curatrice indipendente e critica d’arte. È co-fondatrice del Magic Lantern Film Festival, rassegna dedicata ai legami e alle dinamiche che si instaurano tra arti visive e cinema. Ha curato mostre e progetti di ricerca indipendenti in musei, istituzioni, project space e gallerie. Dal 2016 è guest curator presso l’American Academy in Rome e dal 2019 cura la sezione Present Future di Artissima. È docente a Roma presso la John Cabot University, il Master of Art della Luiss e lo IED. I suoi testi sono stati inclusi in numerosi cataloghi e pubblicati in riviste quali: Flash Art, artforum.com, Domus, Mousse, NERO, Cura, Arte e Critica. A ottobre 2020 curerà il progetto AccadeMibact presso il Palazzo delle Esposizioni.

——–

Ospiti intervenuti:

Davide Agazzi (Giornalista)

Francesca Archibugi (Regista cinematografica)

Giovanni Audiffredi (Direttore GQ)

Lorenzo Balbi (Direttore artistico MAMBO – Museo d’Arte Moderna di Bologna)

Giorgio Bardaglio (Giornalista)

Mauro Baronchelli (Direttore Operativo Palazzo Grassi, Venezia)

Chiara Bersani (Attrice, premio UBU 2018)

Samuele Bersani (Cantante)

Filippo Berta (Artista)

Enrico Bertolino (Comico, conduttore televisivo e attore)

Stefano Boeri (Architetto, Presidente Triennale di Milano)

Ilaria Bonacossa (Direttrice di Artissima, Torino)

Alessio Boni (Attore)

Bruno Bozzetto (Disegnatore)

Leonardo Caffo (Filosofo)

Martina Caironi (Campionessa paraolimpica 100 mt piani)

Chicco Cerea (Chef)

Lorenzo Cherubini / Jovanotti (cantautore e disc jokey)

Moira Chiodini (Psicologa)

Giuseppe de Bellis (Direttore Sky TG 24)

Emergency (Gestori ospedale COVID di Bergamo)

Simone Fattal (Artista)

Claudia Ferrazzi (Membro CdA Biennale di Venezia)

Cristina Fogazzi (Estetista Cinica)

Formafantasma (Designer)

Paolo Fresu (Musicista)

Sergio Gandi (Vicesindaco di Bergamo)

Nadia Ghisalberti (Assessore alla Cultura del Comune di Bergamo)

Lorenzo Giusti (Direttore GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo)

Cristiano Godano (Cantante e musicista)

Giorgio Gori (Sindaco di Bergamo)

Goldschmied & Chiari (Artiste)

Thomas Hirschhorn (Artista)

Carsten Hoeller (Artista)

Andrea Lissoni (Direttore Haus der Kunst, Monaco)

Gianfranco Maraniello (Presidente AMACI – Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani)

Antonio Marras (Stilista e artista)

MASBEDO (Artisti)

Andrea Mastrovito (Artista)

Tom McCharthy (Regista, sceneggiatore e attore)

Giovanna Melandri (Presidente della Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma)

Francesco Micheli (Direttore Teatro Donizzetti di Bergamo)

Michela Moioli (Oro olimpico snowborad)

Simone Moro (Alpinista)

Remo Morzenti Pellegrini (Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo)

Michela Murgia (Scrittrice)

Hans Ulrich Obrist (Direttore Artistico Serpentine Gallery, Londra)

Cristiana Perrella (Direttrice del Centro Pecci di Prato)

Roberto Pisoni (Direttore Sky Arte)

Paolo Plebani (Conservatore dell’Accademia di belle arti G. Carrara, Bergamo)

Emiliano Ponzi (Illustratore)

Alessandro Rabottini (Direttore Artistico miart – fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano)

Carlo Ratti (Architetto e Ingegnere)

Antonio Rezza e Flavia Mastrella (Attore e artista)

Nicola Ricciardi (Direttore Artistico OGR – Officie Grandi Riparazioni, Torino)

Gianluigi Ricuperati (Scrittore)

Don Davide Rota (Patronato San Vincenzo, Bergamo)

Antonio Rovaldi (Artista)

Monica Santini (Imprenditrice)

Stefano Scaglia (Presidente di Confindustria Bergamo)

Alessandro Sciarroni (Leone d’oro Biennale Danza, 2019)

Gerry Scotti (Conduttore televisivo)

Chiara Valerio (Scrittrice e conduttrice radiofonica)

Sandro Veronesi (Scrittore)

Olimpia Zagnoli (Illustratrice)

———-

INFORMAZIONI E CONTATTI

GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo

Via San Tomaso, 53

24121 Bergamo

Tel. +39 035 270272

gamec.it