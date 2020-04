Romaeuropa Festival: ecco gli appuntamenti dal 14 al 19 aprile

Attraverso le testimonianze, i backstage, le voci e i racconti degli artisti protagonisti delle sue 34 edizioni, il Romaeuropa Festival continua a ripercorrere la sua storia in un palinsesto Facebook per il programma #Laculturaincasa promosso da Roma Capitale. Protagonisti di questa settimana sono Serge Aime Coulibaly dal REf18 con il suo Kirina (martedì 14), la Compagnie Maguy Marin con una clip del loro May B presentato durante il REf17 (mercoledì 15), il coreografo Italiano Enzo Cosimi con il suo racconto del riallestimento di Calore presentato nella stagione del teatro Palladium nel 2013 (venerdì 17), la coreografa Costanza Macras intervistata in occasione della presentazione del suo Here/After al REf12 (sabato 18). Domenica 19, infine, è l’artista, musicista e informatico Robert Henke a raccontare il suo ipnotico Lumière III presentato al Ref17.