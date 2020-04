Saint Louis Club House: ecco gli appuntamenti del 20 e 23 aprile

Pino Forastiere e William Stravato in diretta streaming sulla piattaforma Zoom e sulla pagina Facebook del Saint Louis College of Music

Saint Louis Club House è il nuovo salotto musicale ideato dal Saint Louis per ascoltare, vedere e degustare la musica comodamente dal divano di casa, in tempi di emergenza Covid-19.

Uno spazio virtuale per lanciare sguardo, mente e spirito oltre le pareti di casa, verso orizzonti più ampi. L’appuntamento è alla luce del tramonto, alle h 19:00, in diretta streaming sulla piattaforma Zoom e sulla pagina Facebook del Saint Louis College of Music, per ascoltare, scoprire, lasciarsi suggerire nuovi percorsi musicali.

I musicisti si esibiranno live, in acustico, rigorosamente dal proprio salotto di casa (o dal tetto, condizioni atmosferiche permettendo), con la possibilità per il pubblico di interagire tramite chat e messaggi.

Questa settimana è tutta dedicata agli appassionati delle sei corde (che nel caso di Pino Forastiere possono diventare anche 16…) con la lezione concerto di Pino Forastiere (20 aprile) dedicata alla chitarra acustica e la master class del chitarrista rock William Stravato (23 aprile) per approfondire il tema del Country Style. Due eventi a cui assistere comodamente da casa, con il volume al massimo!

——–

Lunedì 20 aprile, h 19:00-20:00

Pino Forastiere in “Cose da Casa”

Lezione concerto

Quindici anni di carriera con la chitarra acustica a tracolla – una vecchia chitarra acustica Eko Chetro, da lui reinventata e piena di corde (ben 16) – nove dischi all’attivo come leader, centinaia di concerti in Stati Uniti, Europa e Canada: Pino Forastiere, compositore chitarrista lucano, romano di adozione, continua il suo percorso musicale sulla strada dell’innovazione tecnica e compositiva sullo strumento più popolare del mondo che nelle sue mani diventa una piccola orchestra.

Per registrarsi all’evento:

https://zoom.us/webinar/register/WN_1PBjwxJKQ-qWYqCz3K-ahA

———

Giovedì 23 aprile, h 19:00-20:00

William Stravato “Country Style”

Master class

Tecniche della chitarra elettrica nel Country Style, illustrate dal grande chitarrista rock William Stravato: Banjo rolls, Pedal steel, Open strings, Hybrid picking.

———

Per partecipare, registrarsi su:

https://zoom.us/webinar/register/WN_QHCM7im6SOu2lMKhHtMWdA

