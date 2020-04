Saint Louis Club House: ecco gli appuntamenti del 28 e 29 aprile

In diretta streaming sulla piattaforma Zoom e sulla pagina Facebook del Saint Louis College of Music

Saint Louis Club House è il nuovo salotto musicale ideato dal Saint Louis per ascoltare, vedere e degustare la musica comodamente dal divano di casa, in tempi di emergenza Covid-19. Uno spazio virtuale per lanciare sguardo, mente e spirito oltre le pareti di casa, verso orizzonti più ampi. L’appuntamento è alla luce del tramonto, alle h 19:00, in diretta streaming sulla piattaforma Zoom e sulla pagina Facebook del Saint Louis College of Music, per ascoltare, scoprire, lasciarsi suggerire nuovi percorsi musicali. I musicisti si esibiscono live, in acustico, rigorosamente dal proprio salotto di casa, con la possibilità per il pubblico di interagire tramite chat e messaggi.

——-

On Air/On Line:

Martedì 28 aprile – GeGè Telesforo

“Jazz Concept”

Master Class

Aperta a cantanti e musicisti

Un articolato e ben collaudato percorso che porterà i partecipanti a vivere il giusto approccio con lo Swing, il Groove, la struttura, il senso armonico-melodico, l’interpretazione e l’improvvisazione vocale “Scat”.

Cultore della musica nera, polistrumentista, compositore, ma anche produttore discografico, conduttore radiotelevisivo ed entertainer di grande talento, GeGè Telesforo è da sempre un artista poliedrico, e soprattutto un vocalist raffinato, innovatore della tecnica “scat”.

——–

Per partecipare, registrarsi su:

https://zoom.us/webinar/register/WN_h9Y9alLNS0eRFjG-cztl_w

**

Mercoledì 29 aprile

Vincenzo Martorella “A Too X Two”

Le nuove uscite discografiche… a tu per tu con gli artisti: presentazione del nuovo disco di Gegè Telesforo “Il mondo in testa”

Storico del jazz per formazione, studioso di musica del XX (e XXI secolo), Vincenzo Martorella è uno dei più autorevoli critici musicali italiani. Nel primo appuntamento “A Too X Two” incontrerà Gegè Telesforo per parlare del suo ultimo lavoro discografico “Il mondo in testa”.

——–

Per partecipare, registrarsi su:

https://zoom.us/webinar/register/WN_5puSfcttS3C9NFFkIYhcCw

Per assistere ai concerti, è consigliato registrarsi, gratuitamente, all’evento tramite Zoom. Il link relativo a ogni evento è pubblicato sul sito www.slmc.it nella pagina dedicata alla Saint Louis Club House: https://www.slmc.it/news/saint-louis-club-house/