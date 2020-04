In questo momento così difficile, Supermagic vuole aiutare tutti a trascorrere il tempo con un pizzico di magia e fantasia, facendo entrare i più grandi illusionisti del mondo direttamente nelle case di tutti gli italiani. Due iniziative gratuite, per tutta la famiglia.

Venerdì 1 maggio alle ore 18:00 ti regala lo spettacolo evento “Supermagic Infinito”. Per la prima volta, potrai vedere l’intero spettacolo comodamente seduto sul divano di casa. 100 minuti di grande magia con i migliori illusionisti provenienti da tutto il mondo.

Per vedere lo spettacolo “Supermagic Infinito” vai subito sulla pagina www.supermagic.it/spettacoloacasa , invia la richiesta e ricevi il biglietto gratuitamente per vedere lo show Venerdì 1 maggio alle ore 18:00 a casa tua.

Supermagic Infinito – spettacolo

Una misteriosa stanza nascosta nei sotterranei di un teatro, un custode e il suo apprendista, un viaggio verso l’infinità del tempo, attraverso i cicli della vita. Stupore, suspence, divertimento e magia si fondono in uno spettacolo per tutti.

Ecco gli straordinari artisti in ordine di apparizione:

Yo Kato (Giappone) • La bacchetta è lo strumento magico per eccellenza. Questo eccezionale prestigiatore vi mostrerà straordinarie apparizioni e trasformazioni, con l’arte della manipolazione.

Vic & Fabrini (Brasile) • Con questo duo comico non riuscirete a trattenervi dalle risate: un mago e il suo imprevedibile assistente robot tenteranno in ogni modo di stupire il pubblico.

Jae Hoon Lim (Corea del Sud) • Il mago “classico”, con le sue incredibili apparizioni di colombe, non può assolutamente mai mancare. Preparatevi a volare!

Marcel Kalisvaart (Olanda) • Il principe delle illusioni vi lascerà a bocca aperta con l’energia e lo stupore delle sue grandi illusioni.

Remo Pannain (Italia) • L’ideatore e direttore di Supermagic si destreggia con sei fazzoletti, un magico nodo e una sorprendente rivelazione, per entrare nell’elegante dimensione della magia classica.

Aron Crow (Belgio) • Rischio e adrenalina bucheranno lo schermo ed entreranno direttamente a casa tua: una benda, una spada e un mentalista. Cosa succederà?

Raymond Crowe (Australia) • Un valzer tra il mago e la sua giacca, momenti bizzarri che si concludono con il numero delle ombre cinesi più visto su YouTube.

Dani Lary (Francia) • Hai mai visto un pianoforte volare? Quando pensi di aver visto tutto, alla fine arriva lui con il suo misterioso mondo incantato, ed è subito una nuova emozione.

Segreti Svelati – giochi di magia

L’appuntamento con la magia continua per tutto il mese di maggio con i “Segreti Svelati”.

Dal 4 maggio, 2 volte a settimana, Supermagic dà la possibilità a tutti di imparare semplici giochi di illusionismo con semplici oggetti che si possono trovare a casa. Lo staff di Supermagic spiegherà i migliori trucchi di magia per realizzare l’impossibile. Genitori e bambini potranno aiutarsi insieme allenandosi per eseguire le magie anche attraverso le video chat. Un’esperienza che crea unione in tutte le famiglie, perché non importa l’età… tutti vogliono essere maghi almeno almeno una volta nella vita!

Segui la pagina Facebook www.facebook.com/Supermagicfestival ed impara tanti “Segreti Svelati” per stupire i tuoi amici!

Condividi questa iniziativa con amici e parenti per dare anche a loro l’opportunità di partecipare agli appuntamenti magici offerti da Supermagic: basterà inviare loro il link www.supermagic.it/spettacoloacasa per vedere lo spettacolo ed invitarli seguire la pagina Facebook www.facebook.com/Supermagicfestival per imparare i “Segreti Svelati”.

