Teatro di Roma: Claudio Morici in “Nuovi mestieri” e “Il teatro del futuro”

Il palinsesto digital del Teatro di Roma propone oggi, mercoledì 1° aprile (ore 12), su tutti i suoi canali social (Facebook, Instagram e YouTube), due monologhi fulminei di Claudio Morici: Nuovi mestieri e Il teatro del futuro, un artigianato creativo in cui l’arte declina i mestieri e i tempi che le ruotano intorno.

Con l’#TdROnline per la campagna #iorestoacasa e #laculturaincasa, spazio ai due inediti contributi immaginati dall’artista romano per dare una risposta, ironica e surreale, ad alcuni degli interrogativi che ci assillano mentre siamo chiusi in casa. Con una strizzata d’occhio al mondo del teatro, preoccupato per il lavoro che manca a causa della pandemia, Claudio Morici suggerisce un elenco di nuovi lavori che si sono venuti a creare a causa dell’emergenza. E poi si domanda: “come sarà il teatro del futuro, ora che tutti dobbiamo adottare necessariamente una distanza di sicurezza?”. L’artista, esponente della scena underground romana, affronta le grandi nubi di questo presente incerto con la consueta comicità, esplorando il futuro – come ha già fatto nel suo monologo finalista a Italia’s Got talent, ambientato nel 2089 – e cogliendo le iperboli del presente, grottesche e comiche loro malgrado.

Nuovi mestieri e Il teatro del futuro sono due brevi pezzi comici pensati appositamente per la programmazione online del Teatro di Roma, da parte di uno dei fondatori del collettivo Sgombro, il ‘varietà tragicomico’ che da alcuni anni è diventato un appuntamento di punta dell’arte indipendente della Capitale. Uno sguardo ironico, proposto il primo aprile, per tornare per quanto possibile, a maneggiare il presente con un po’ di leggerezza.

——–

Facebook: @teatroargentinaroma @teatroindia @teatrovillatorlonia

Instagram: teatrodiroma

YouTube: Teatro di Roma