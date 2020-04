Teatro di Roma: Davide Enia in dialogo con Corsetti, Cavalcoli con Scrooge’s diges e Radio India

#TdRonline continua a scandire anche il fine settimana con un programma di attività digital disseminato di letture, interviste, contributi inediti, fiabe per bambini, tutorial per ragazzi e Radio India. Un ricco e variegato palinsesto che offre il meglio della creatività e della immaginazione del Teatro di Roma, proposto al pubblico di utenti-spettatori su tutti i suoi canali social (Facebook, Instagram, YouTube).

Con l’#TdRonline, per la campagna #iorestoacasa e #laculturaincasa, sabato 11 aprile (ore 21) nella sezione Talk&Dialoghi è in programma la conversazione di Giorgio Barberio Corsetti con Davide Enia, tra i grandi narratori e affabulatori della nostra memoria e storia collettiva, per un confronto tra artisti sul linguaggio della scena, il gesto e il cuntu, ma anche sulle possibilità che apre il teatro e su come farne materia viva del presente.

Domenica 12 (ore 16) per la sezione Schegge&Racconti Marco Cavalcoli continua a guidarci nel ciclo di piccole lezioni di economia, Scrooge’s digest, per riflettere sul denaro, il suo immaginario e la sua illusione, attraverso la figura del più arcigno e letterario dei capitalisti, Ebenezer Scrooge.

Non mancherà l’intrattenimento domenicale per i piccini con la magia delle Fiabe della buonanotte di Fabrizio Pallara (alle ore 21); mentre per i ragazzi con e senza disabilità in programma giochi di teatro e il tutorial mattutini del Laboratorio Integrato Piero Gabrielli (ore 11).

Radio India, la stazione radiofonica live di Oceano Indiano, continuerà a tenerci compagnia con un palinsesto quotidiano, tutti i giorni dalle 17 alle 20, in diretta streaming su www.spreaker.com e in podcast anche su spotify e tutti i canali social del Teatro di Roma. In onda sabato (dalle ore 17) Muta Imago con la rubrica 4:33, che propone a un gruppo di persone la registrazione audio del brano di John Cage (titolo del programma), ogni ascolto è introdotto da un frammento di Silenzio di Cage; seguono Matteo Angius e Riccardo Festa con Tutt* nell* Stess* Cas* (dalle 17.10), conversazioni in forma di radiodrammi, musica, pagine lette, per raccontare la situazione attuale, immaginandola come condizione quotidiana; mentre Industria Indipendente con Superorganismo (dalle 18), offre due ore di musica per danzare-non danzare sfrenatamente, voci d’archivio, appunti sparsi. Domenica, oltre al consueto appuntamento con la rubrica 4:33 dei Muta Imago (dalle 17), in programma Pescheria con un’immersione in Bagni di suono (dalle 17.10 alle 20), una palestra libera della musica in un ciclo di ascolti sonori e collettivi.

