Teatro di Roma: ecco gli appuntamenti dal 21 al 26 aprile

La nuova settimana di proposte digital del Teatro di Roma, dal 21 al 26 aprile, continua ad offrire una variegata programmazione di iniziative su tutti i suoi canali social (Facebook, Instagram e YouTube), per annullare le distanze e condividere insieme nuove forme alternative d’arte e teatro attraverso il web.

Con l’#TdROnline per la campagna #iorestoacasa e #laculturaincasa, dopo l’appuntamento di martedì 21 aprile (ore 16) e l’appuntamento con il talk che, in occasione del Natale di Roma che ripropone il primo incontri del ciclo Luce sull’Archeologia di quest’anno, per raccontare le origini di Roma, tra mito e storia, prosegue con la sezione schegge&racconti: spazio a inediti contributi immaginati da artisti che ci regalano una raccolta di parole per costruire insieme un luogo virtuale, d’invenzione e di condivisione, da cui guardare la realtà: mercoledì 22 (ore 12) il poeta e cantante del paradosso, Ivan Talarico, autore di un’originale formula di teatro canzone, propone in esclusiva per il Teatro di Roma la seconda parte di Buonismo in cattività, un tentativo di discorso sul presente, fatto di poesie e brani musicali, che, con la consueta miscela di leggerezza e calembour, prova a riorganizzare l’orizzonte di questi tempi.

#TdrOnline continua il proprio percorso nella parola poetica, affidata alle voci e ai volti di attrici e attori italiani, che questa settimana presenta diversi affacci quotidiani all’interno del palinsesto online: il doppio appuntamento di giovedì 23 con Biancofango (alle ore 12) e i versi del poeta francese Charles Baudelaire con Paesaggio, un’occasione per ripartire dalla prima parte di una trilogia dedicata alla poesia maudit, andata in scena in Stagione al Teatro Torlonia; mentre Monica Demuru (alle ore 16) conclude il ciclo di letture di Historiae della poetessa Antonella Anedda; venerdì 24 (ore 16) Lucia Mascino legge alcuni componimenti di uno dei poeti contemporanei italiani più amati, Pierluigi Cappello, con letture tratte dalla raccolta Un prato in pendio; inoltre prende spazio e ‘parola’ la poesia partecipata e condivisa con l’Atelier condotto da Azzurra D’Agostino, che sabato 25 (ore 12), propone la restituzione finale del laboratorio di lettura e scrittura poetica che ha coinvolto online un gruppo di 30 partecipanti, intorno ai temi dell’abitare e della relazione del paesaggio in cui si vive, per un viaggio lirico e creativo nelle parole individuali e dell’altro.

Continua a riempire ogni silenzio del tardo pomeriggio, Radio India, la stazione radiofonica live di Oceano Indiano, tutti i giorni dalle 17 alle 20, in diretta streaming su www.spreaker. com e in podcast anche su spotify e sui canali social del Teatro di Roma. Tra i vari appuntamenti di questa settimana: martedì nuovi Extra con il film A Chorus Line presentato da Antonio Tagliarini, mentre venerdì Daria Deflorian, per la rubrica Persone, incontra Alessandro Sciarroni.

In programma l’appuntamento consueto con i talk&dialoghi di Giorgio Barberio Corsetti che, sabato 25 (ore 21), conversa con Ascanio Celestini, tra i volti più noti del teatro di narrazione italiano, cantastorie dalla raffinata capacità di legare impegno civile e affabulazione, con uno sguardo profondo sulla realtà e sulla storia indagate con leggerezza e ironia.

Domenica 26 (ore 16) Marco Cavalcoli con le piccole lezioni di economia, Scrooge’s digest, continua a riflettere sul denaro attraverso la figura del più arcigno e letterario dei capitalisti, Ebenezer Scrooge.

Non mancheranno le Fiabe della Buonanotte di teatrodelleapparizioni, ogni mercoledì, venerdì e domenica (ore 21), e i tutorial per ragazzi con e senza disabilità del Piero Gabrielli, ogni domenica (ore 11).

———-

Facebook: @teatroargentinaroma @teatroindia @teatrovillatorlonia

Instagram: teatrodiroma

YouTube: Teatro di Roma

Sito web: www.teatrodiroma.net