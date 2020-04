Teatro No’hma: ecco gli appuntamenti dal 22 al 26 aprile

Dal 22 al 26 aprile il Teatro diretto da Livia Pomodoro propone sui propri canali online – YouTube e Facebook – due spettacoli, in tre serate, parte del Premio Internazionale intitolato al “Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro.

Si comincia mercoledì 22 alle ore 21 – replica giovedì 23 alla stessa ora – con l’XI Edizione del Premio Internazionale, che per l’occasione presenta Angel, un musical della compagnia messicana Queer Producciones. In scena dodici artisti tra attori e ballerini raccontano la storia della discesa in terra dell’arcangelo Michele, inviato tra gli uomini per rivelare il mistero che li salverà dall’imminente distruzione. Un poetico mix di musica e danza, capace di fare ridere e riflettere sulla bellezza della diversità e sulla necessità di amare.

Il Teatro No’hma ha deciso, d’accordo con la Queer Producciones, di pubblicare sul proprio canale YouTube il video inedito del debutto di Angel al Teatro El Cubo di Buenos Aires nel 2007. La prevista diretta da Città del Messico è stata sostituita da una registrazione a causa della situazione contingente che coinvolge quasi 4 miliardi di persone in tutto il mondo.

Chiude la settimana la pièce teatral-musicale Lettre à la Poule del gruppo francese Djungalo Teatro, la cui visione sarà disponibile online domenica 26 aprile, alle ore 17. Lo spettacolo aveva inaugurato nel 2017 la IX Edizione del Premio Internazionale “Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro.

Lettre à la Poule – scritto da Marcel Hognon – è un racconto musicale coinvolgente, surreale e divertente costruito su tre storie parallele. Il teatro della famiglia Hognon, che perpetua la tradizione dei racconti in forma orale dei gitani saltimbanchi, afferma l’esistenza di un’identità culturale che si affida esclusivamente alla memoria, fil rouge fra il presente e l’eredità del passato.

Per scoprire i video che lo Spazio Teatro No’hma pubblicherà ogni settimana e rimanere aggiornato su tutte le novità, è sufficiente iscriversi alla newsletter dal sito www.nohma.org, accedere al canale Youtube “Teatro No’hma”, oppure visitare la pagina Facebook “Spazio Teatro NO’HMA”.

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

diretto da Livia Pomodoro

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano

è possibile seguire i video collegandosi al sito www.nohma.org, accedendo al canale Youtube Teatro No’hma oppure visitando la pagina Facebook Spazio Teatro NO’HMA.

Angel, il musical – mercoledì 22 e giovedì 23 aprile 2020, inizio trasmissione ore 21

Autore Rodrigo Cervantes Ramirez

Regia di Nicolás Pérez Costa

Musica originale di Juan Manuel Bevacqua

Con Julián Sierra, Martín Andrada, Omar Luzi, Emiliano Fegger, Gabriela Alejandra Bevacqua, Ignacio Huang, Juan José Ávila e Juan Pablo Panebianco

Ballerini Sol Sanfelice, Leandro Nimo, Maria Emilia Sánchez e Alejandro Andolfi

Trainer vocale e asitente di regia Maricel Ramírez

Coreografía e luci Nicolás Pérez Costa

Costumi Gabriela Alejandra Bevacqua, Pedro Muñoz, Rafael Ustia e Alice Anselmi

Scenografía Lucía Magdalena Barragán

Disegno grafico Wendy García e Rocco Cristiano

Produzione esecutiva Nicolás Pérez Costa e Maricel Ramírez

Produzione generale Queer Producciones

Lettre à la Poule – domenica 26 aprile 2020, inizio trasmissione ore 17

di Marcel Hognon

con Tatiana Hognon, Alexis Hognon, Anastassia Hognon, e Marcel Hognon

musiche Melodie Boeme di Sinthan Tchavé