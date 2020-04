By

Un amante blasfemo e una prostituta: una storia d’amore con un epilogo terribile. Dopo una notte d’amore, il giovane confessa e viene giustiziato per oltraggio alla morale. In questa poesia di Giovanni Luca Valea non mancano i riferimenti religiosi, come l’accusa nei confronti di un mondo incapace di comprendere la diversità e la libertà.

****

Confessò di essere pura:

dubito credesse davvero

nel Sacramento;

io spergiurai

come avrebbe fatto

un qualsiasi figlio di Dio

Mi trascinò dove le stelle

si incrinano, la strada di campagna

sbocciava come una rosa:

mi arresi alla tentazione

come avrebbe fatto

un qualsiasi figlio di Dio

La notte si aprì vergine

le sue gambe color del fumo

si spezzarono come il pane,

ma non spartii l’ultima luce,

come avrebbe fatto

un qualsiasi figlio di Dio

Mi domandò se volessi pregare:

“Tutti gli uomini sono muti

alle porte del Paradiso”

mi feci il segno della Croce, che importa,

come avrebbe fatto

un qualsiasi figlio di Dio

Lei mi lasciò un ciondolo

io la libertà di innamorarsi ancora:

non credo ne avesse bisogno.

Pregò per le proprie disgrazie

come avrebbe fatto

un qualsiasi figlio di Dio

Padre, sono qui che racconto

le sue menzogne come oro

la mia caduta come un Re,

ho la testa sotto la vostra scure

sono sicuro che mi giudicherete

come farebbe un qualsiasi

figlio di Dio



Giovanni Luca Valea