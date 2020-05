Accademia Filarmonica Romana: i vincitori del #ContestAFR

I sei giovani vincitori scelti fra 31 video che l’Accademia Filarmonica Romana ha selezionato in queste settimane per il suo #ContestAFR su Facebook

Sono stati 31 i video selezionati dall’Accademia Filarmonica Romana per il suo #ContestAFR che ha animato le pagine del proprio profilo Facebook dal 18 marzo al 9 aprile accogliendo le tante proposte musicali di talentuosi giovani musicisti, che dal nord al sud Italia, hanno accolto l’invito dell’istituzione romana ad inviare dalle loro case, in tempo di quarantena, una loro esecuzione in video realizzata con hashtag #ContestAFR. Di questi 31, sei sono i vincitori. I primi due classificati sono il violoncellista Francesco Stefanelli (primo premio della giuria), classe 1999, attualmente allievo di Giovanni Sollima ai Corsi di alto perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dopo aver già studiato con Enrico Dindo e Antonio Meneses, secondo premio nel 2018 al prestigioso Krzysztof Penderecki Cello Competition di Cracovia; Stefanelli ha scelto per il contest il Preludio e la Bourrée dalla Suite n. 3 in re maggiore BWV1009 di Bach e il Capriccio n. 7 di Alfredo Piatti. Primo premio scelto dai concorrenti è invece il pianista Federico Manca, classe 1998 proveniente dal Conservatorio di Musica di Cagliari, che per il contest ha eseguito la Parafrasi da concerto sul “Rigoletto” di Verdi di Franz Liszt e la Toccata op. 11 di Sergej Prokof’ev. Gli altri vincitori sono Rafael Soler (pianoforte), Alessio Ciprietti (pianoforte), Sara Metafune (pianoforte) e Donatella Gibboni (violino). Come premio, la Filarmonica Romana offre loro il palcoscenico della Sala Casella, per un concerto da tenere nella stagione 2020-21. Anche i Festival di Lucca Classica e Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza hanno manifestato il desiderio di invitare al loro festival alcuni fra i vincitori.

Violoncellisti, violinisti, clarinettisti, organisti, pianisti (molti anche in duo), tutti fra i 18 e i 30 anni e da ogni parte d’Italia, hanno così inviato nell’arco di venti giorni oltre sessanta proposte (la Filarmonica ne ha selezionate 31) spaziando dal repertorio classico al contemporaneo (Bach, Mozart, Liszt, Chopin, Paganini, Granados, Boulez, Jánáček e tanti altri compositori). Uno spazio virtuale, vista l’impossibilità in questo periodo di aprire teatri e sale da concerto per realizzare musica dal vivo, che ha permesso di condividere la musica attraverso la rete, dando visibilità ai giovani musicisti e tenendo desta l’attenzione sul loro lavoro. Migliaia sono state le visualizzazioni dei video selezionati, e moltissime le condivisioni, i commenti e i “like”. La designazione dei vincitori, che inizialmente doveva avvenire semplicemente con i “like”, si è andata perfezionando grazie all’intervento di una giuria (formata da Daniele Carnini, Filippo Simonelli, Simone Soldati e Domenico Turi) che ha scelto tre vincitori, e degli stessi 31 musicisti, ognuno dei quali ha inviato per email una singola preferenza, definendo così gli altri tre vincitori.

Ora non resta che ascoltare dal vivo questi giovani talenti, con la speranza di tornare presto a fare, tutti insieme, musica nelle sale concertistiche e nei teatri. Nel frattempo, per chi volesse ascoltarti, i 31 i video – per un totale di circa 5 ore di musica – sono sulla pagina facebook dell’Accademia Filarmonica Romana con hashtag #ContestAFR.

Info: tel. 06 3201752, www.filarmonicaromana.org

——

Il video dei due primi classificati

https://www.facebook.com/francesco.stefanelli.71/videos/vb.100002208746404/2871306029619660/?type=2&theater (Francesco Stefanelli violoncello)

https://www.facebook.com/search/top/?q=federico%20manca%20contestafr&epa=SEARCH_BOX (Federico Manca pianoforte)

——-

ContestAFR

I VINCITORI

votazione della giuria

(formata da Daniele Carnini, Filippo Simonelli, Simone Soldati e Domenico Turi)

I. Francesco Stefanelli (violoncello)

II. Rafael Soler (pianoforte)

III. Federico Manca (pianoforte)

IV. Alessio Ciprietti (pianoforte)

V. Sara Metafune (pianoforte)

***

votazione dei concorrenti

I. Federico Manca (pianoforte)

II. ex aequo

Alessio Ciprietti (pianoforte)

Donatella Gibboni (violino)

Francesco Stefanelli (violoncello)