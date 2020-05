Accademia Nazionale di Santa Cecilia: Mikko Franck e Jean-Yves Thibaudet

Saranno Mikko Franck e il pianista francese Jean-Yves Thibaudet i protagonisti del concerto di sabato 30 maggio alle ore 18 sui canali web dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il direttore finlandese sale sul podio di Orchestra e Coro di Santa Cecilia per un concerto dedicato a Ravel e Franck.

Nella prima parte del concerto, Mikko Franck dirige l’Orchestra per l’esecuzione del Concerto in sol di Maurice Ravel con Jean-Yves Thibaudet al pianoforte. Lieve, scorrevole, ma nello stesso vivace nella frenesia del Presto finale, il Concerto in sol è caratterizzato dalla complicità tra strumento solista e l’orchestra tipico dei concerti di Mozart. Il programma prosegue con le tre cantate giovanili composte da Ravel per il Prix de Rome: La Nuit, L’Aurore et Tout est lumière interpretate dal Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dal soprano Donika Mataj, artista del Coro dell’Accademia di Santa Cecilia, e dal tenore Murat Can Güven.

In chiusura di serata la Sinfonia in re del belga César Franck, uno dei capolavori del sinfonismo del secondo Ottocento. Composta tra il 1886 e il 1888 può essere considerata il più importante apporto al genere sinfonico in una tradizione – quella francese – che storicamente aveva avuto una produzione più corposa soprattutto nella musica teatrale. Inizialmente poco apprezzata da pubblico e critica, la Sinfonia di Franck spiazzò soprattutto per l’originalità dell’approccio alla struttura formale viennese riproposta in soli tre movimenti e per l’utilizzo ciclico del tema principale che torna più volte variato.

Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Mikko Franck direttore

Jean-Yves Thibaudet pianoforte

Donika Mataj soprano (artista del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia)

Murat Can Güven tenore

Ravel La nuit

L’aurore

Tout est lumière

Ravel Concerto in sol

Franck Sinfonia in re