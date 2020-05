Addio a Ezio Bosso

“A nome personale e di tutto il CIDIM desidero esprimere il grande dispiacere che ci ha colpiti nell’apprendere della morte del Maestro Ezio Bosso. Nonostante le difficoltà incontrate nella vita, in particolare a causa della malattia, ha sempre dimostrato grande dignità e, soprattutto, uno sconfinato amore per la musica. Questo suo esempio e questa sua passione non andranno di certo dimenticati, ma rimarranno vivi nella mente e nel cuore nostro e di tutte le persone che è stato in grado di coinvolgere ed emozionare con la sua musica”.

È quanto dichiara in una nota Lucio Fumo, presidente del CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica).

“I tanti giovani musicisti – aggiunge Fumo – che seguiamo e accompagnamo nelle loro carriere guardavano a lui come a un modello da seguire, e continueranno a farlo ora più che mai, mantenendo vivo il suo ricordo”.