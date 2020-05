Ardalion + Fushikaden

Dal 13 al 17 maggio lo Spazio Teatro No’hma propone sui propri canali digitali – YouTube e Facebook – due spettacoli, in tre serate, parte sia della XI edizione del Premio Internazionale sia di No’hma alla ribalta, che offre le migliori rappresentazioni andate in scena al Teatro di via Orcagna nelle stagioni passate.

Si comincia mercoledì 13 alle ore 21 – replica giovedì 14 alla stessa ora – con Ardalion, uno spettacolo di pantomima della compagnia armena Yerevan State Pantomime Theatre, che per la prima volta partecipa al Premio Internazionale dedicato alla memoria di Teresa Pomodoro. La pantomima ha una lunga tradizione in Armenia e la compagnia Yerevan State Pantomime Theatre abbina questo genere teatrale all’utilizzo di strumenti tecnici moderni per raccontare la storia del mimo Ardalion, che nel IV secolo d.C. intraprende un viaggio verso Est per arginare con i suoi spettacoli la diffusione del cristianesimo.

Ardalion avrebbe dovuto debuttare in anteprima nazionale al No’hma; tuttavia, a seguito della sospensione delle rappresentazioni dal vivo, il Teatro ha deciso, d’accordo con la compagnia armena, di pubblicare sui propri canali web il video dello spettacolo registrato nel 2018 all’International Theatre “Voices of History” di Vologda.

La programmazione settimanale si chiude con lo spettacolo Fushikaden. Lo spirito del fiore – le emozioni del mondo, che nella Stagione 2017/2018 ha vinto la IX Edizione del Premio Internazionale, aggiudicandosi il primo premio della Giuria Internazionale di Esperti. Sarà un’occasione per scoprire il teatro e la musica del Sol Levante: tracce interpretative provenienti dalla tradizione del Teatro Nō si mescolano a opere del repertorio lirico giapponese, in un continuo fraseggio con coreografie proprie del Teatro-danza e le percussioni di tamburi Taiko.

La visione sarà disponibile online a partire dalle ore 17 di domenica 17 maggio.

ARDALION – mercoledì 13 e giovedì 14 maggio 2020, inizio trasmissione ore 21

Autore e regista Zhirayr Dadasyan

Con Shushan Sargsyan, Nune Sukiasyan, Naira Yedigaryan , Manvel Sargsyan, Artur, Hayrapetyan e Margarita Arakelyan

Compagnia Yerevan State Pantomime Theatre

FUSHIKADEN – Tenka no emotions

Lo spirito del fiore – Le emozioni del mondo (風姿花伝 – 天下のエモーション)

domenica 17 maggio 2020, inizio trasmissione ore 17

Da un’idea di Paolo Cacciato e Piera Rossi

Con Nana Funabiki, Michele Gorlero, Yuna Saito (Pianoforte), Taisho Kato (Baritono) e Mai Inaba (Soprano)

Taiko e strumentazioni giapponesi Tetsuyoshi Maeda e Masayuki Sakamoto

Per la parte italiana taiko Chiara Codetta Raiteri, Tobia Galimberti e Samuele Galimberti

Coordinamento Giorgio Galimberti

Lights Design Christian Laface

Costumi Giulia Bonaldi

Produzione Asian Studies Group – Teatro alle Vigne

Scenografie di Opere d’arte di Codice Bianco, Makoto

Regia Paolo Cacciato