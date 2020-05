II lockdown ha messo a dura prova tutti noi. Per fare compagnia ai suoi lettori, in questi mesi Sergio Bonelli Editore ha fatto incursione nelle case di autori, disegnatori e redattori. E l’esperimento, seppur artigianale, si è rivelato un successo oltre le aspettative!

Da questa esperienza, e dalla consapevolezza che spesso proprio dai momenti di crisi si sprigionano impreviste energie creative, nasce adesso Bonelli Talks: un nuovo format ideato per continuare a dialogare, anche online, con tutti i fan degli Eroi Bonelli. Questa volta in forma di interviste Skype.

Così, sulle pagine ufficiali di Sergio Bonelli Editore (sito internet, pagina Facebook, profilo Instagram e canale Youtube) sarà disponibile un vero e proprio palinsesto di appuntamenti che permetteranno di esplorare, settimana dopo settimana, tutte le novità, il backstage e i segreti degli Eroi Bonelli: dalle nuove uscite in edicola ai volumi da libreria e fumetteria, dai profili dei personaggi storici della casa editrice alle new entry più seguite e commentate.

Accanto agli ormai irrinunciabili Bonelli Trailer dedicati alle nostre serie, i lettori potranno scoprire i punti di vista degli sceneggiatori e il modo in cui affrontano il loro lavoro anche ora, dopo la fine del lockdown. Ad arricchire il palinsesto, ci saranno anche la rubrica Bonelli Art – che proporrà, in questo caso direttamente su Facebook e Instagram, un’incursione nel mondo dei disegnatori, dei copertinisti, dei coloristi delle storie della Fabbrica dei Sogni – e due nuove rubriche fisse sul sito della Casa editrice: l’appuntamento settimanale In edicola con gli Eroi Bonelli e quello mensile I libri degli Eroi Bonelli, ideati per seguire gli Eroi di via Buonarroti attraverso tutte le novità in uscita.

Bonelli Talks e le nuove rubriche Bonelli sono ideati per tutti coloro che leggono e seguono gli Eroi della Casa editrice, ma pure per chi desidera affacciarsi sul mondo del fumetto per conoscere, anche dal punto di vista pratico, qualcosa di più delle professionalità che danno vita a una serie di successo: come si scrive una storia dedicata a un’icona come Tex e cosa accadrà nei prossimi albi al nostro Ranger? Che responsabilità si avverte nel tratteggiare i profili di personaggi mitici come Mister No e Nathan Never? Quanto è complicato ideare nuove storie per Dylan Dog e ipotizzare i nuovi enigmi con cui Martin Mystère deve destreggiarsi? Come si trasformano in sceneggiature per fumetti i libri di Maurizio de Giovanni e di Joe R. Lansdale e quali saranno i prossimi protagonisti letterari che si trasformeranno in storie a nuvolette?

A partire da queste e da molte altre domande, Bonelli Talks e le sue nuove rubriche offriranno così ai lettori una panoramica sul mondo degli Eroi e degli autori che ogni mese popolano le edicole, le fumetterie e le librerie italiane con tutte le storie e le avventure firmate Bonelli.

A partire da mercoledì 3 giugno, l’appuntamento sarà per le ore 10:00 di tutti i mercoledì e per le ore 10:00 del primo venerdì di ogni mese. Le prime puntate di Bonelli Talks saranno dedicate alla nuova miniserie “Zagor Darkwood Novels” e al nuovo inizio di “Dylan Dog Oldboy”, oltre che alle varie uscite librarie di maggio.

Per seguire i Bonelli Talks

https://www.sergiobonelli.it/

https://www.facebook.com/SergioBonelliEditoreUfficiale/

https://www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale/

https://www.youtube.com/user/BonelliEditore

Hashtag ufficiali dell’iniziativa

#BonelliTalks

#BonelliArt

#BonelliTrailer