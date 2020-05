“Consultazioni poetiche” al telefono

Il Teatro della Pergola aderisce alla proposta del Théâtre de la Ville di Parigi di partecipare al progetto delle Consultazioni poetiche per telefono come unico teatro partner italiano. Inizio martedì 5 maggio. Sono gratuite e aperte a tutti.

Un’iniziativa che va incontro al pubblico durante questa eccezionale situazione di confinamento e la conseguente chiusura di tutti i teatri in Europa, una delle azioni necessarie per arginare l’attuale crisi sanitaria.

Sette attori italiani (Maurizio Lombardi – lo ricordiamo in The New Pope di Paolo Sorrentino e Pinocchio di Matteo Garrone -, Giulia Bianchi Weber, Francesco Gori, Carolina Pezzini e i giovani della compagnia dei Nuovi della Fondazione Teatro della Toscana Maddalena Amorini, Claudia Ludovica Marino, Mattia Braghero) sono mobilitati, sotto la direzione di Emmanuel Demarcy-Mota, per queste telefonate inaspettate con il pubblico. Con loro, al fine di estendere il servizio a tutti i Paesi che stanno vivendo la quarantena, il Théâtre de la Ville ha chiamato a raccolta attori da tutto il mondo.

Ogni giorno viene offerta una “consultazione poetica” a chiunque lo desideri. Dopo una breve serie di domande, l’attore recita una poesia che si addice allo stato d’animo di chi risponde, come “cura dell’anima”, e scelta dal “Ricettario poetico” (una raccolta costruita collettivamente da tutti gli attori, arricchito e modificato nel corso delle consultazioni, composto da poesie provenienti da ogni dove, alcune delle quali in lingua originale).

Le Consultazioni poetiche avvengono dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 18. Per partecipare è necessario prenotarsi al link https://bookeo.com/consultationspoetiques , scegliendo una data, una fascia oraria e la propria lingua di appartenenza.

Ciascuno è tenuto a specificare la propria fascia d’età, il numero di telefono, l’e-mail, il Paese e la città.

Alcune “consultazioni” sono dedicate ai più piccoli: “spécial enfants” dagli 8 ai 12 anni e “spécial ados” dai 13 ai 16 anni.

Ogni “consultazione” ha una durata di 10-20 minuti.