La Galleria dell’Accademia di Firenze, il Dipartimento DICEA-UNIFI e la Regione Toscana insieme per questo progetto che ha come priorità la tutela del Patrimonio architettonico e artistico del Museo attraverso il supporto delle più avanzate tecnologie di rilievo geomatico e di diagnostica

La Galleria dell’Accademia di Firenze ha il piacere di presentare “D.A.V.I.D.” (“Defense of Cultural Heritage and Assessment of Vulnerability through Innovative Technologies & Devices”), secondo progetto selezionato dalla Regione Toscana tra i 102 finanziati, all’interno del bando del Fondo Sociale Europeo per progetti congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca.

Il progetto ha come priorità la tutela del Patrimonio architettonico e artistico del Museo attraverso il supporto delle più avanzate tecnologie di rilievo geomatico e di diagnostica. Focus dell’attività di ricerca è la salvaguardia dell’edificio e delle collezioni dal rischio indotto da attività antropiche o da eventi estremi come quelli sismici. Durante la ricerca saranno sviluppati alcuni modelli: il H-BIM (Heritage Building Information Modeling), pioneristica applicazione in Italia di uno strumento di supporto a servizio del museo, rivolto a una più efficiente gestione della manutenzione e conservazione, nonché a un’ottimale organizzazione degli interventi e dei cantieri in programma; i modelli numerici per lo studio e la rappresentazione del comportamento dei singoli elementi architettonici e artistici rispetto a diversi fattori di rischio.

Il progetto è stato co-finanziato dalla Galleria dell’Accademia di Firenze ed è stato fortemente voluto e sostenuto dalla dott.ssa Cecilie Hollberg, Direttore del Museo, co-adiuvata dall’arch. Carlotta Matta, funzionario tecnico del Museo. Il gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Firenze – DICEA (Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale), che ha ideato il progetto, è coordinato dal Prof. Ing. Claudio Borri, Ordinario di Scienza delle Costruzioni, con Michele Betti, Vladimir Cerisano Kovacevic, Grazia Tucci e Andrea Vignoli.

“D.A.V.I.D.” affonda le sue radici nell’ambito di un protocollo d’intesa sulla valutazione del rischio sismico attivo tra i due Enti dal 2016. L’intenso lavoro svolto e il rapporto sinergico creato tra Istituzioni hanno dato i primi frutti nell’estate del 2018: gli esiti del lavoro precedente sono stati presentati in occasione di importanti convegni internazionali e avranno la loro naturale prosecuzione grazie all’importante traguardo raggiunto con il bando in oggetto.

L’attività di ricerca vincitrice del bando POR FSE della Regione Toscana è stata avviata a maggio 2020 e avrà durata biennale. Ad occuparsi del progetto “D.A.V.I.D.” per i futuri due anni sarà la dott.ssa Silvia Monchetti, assegnista del Dipartimento DICEA e vincitrice del concorso indetto dall’Università di Firenze per l’aggiudicazione dell’assegno di alta formazione.

