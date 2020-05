Prenderà il via venerdì 8 maggio Domande all’opera, nuovo progetto didattico online che si inserisce nell’ambito dell’attività educativa del ROF Crescendo per Rossini.

Domande all’opera è realizzato assieme a Bravopera e Fondazione G. Rossini, in collaborazione con Unitel e Ricordi e con il patrocinio del Comune di Pesaro.

Il progetto capovolge il normale percorso educativo che parte dalla spiegazione del titolo in generale e si conclude con la visione dello spettacolo. Stavolta si inizierà subito dall’analisi di alcuni estratti video dell’opera, di cui saranno illustrati via via gli aspetti tecnici: il progetto non si basa su uno schema predefinito e rigido ma sulle possibili spontanee domande che la visione dello spettacolo lirico suscita.

La prima opera analizzata sarà L’Italiana in Algeri, sulla base del travolgente allestimento curato al ROF 2013 da Davide Livermore (scene e luci di Nicolas Bovey, costumi di Gianluca Falaschi), con la direzione di José Ramón Encinar, alla guida di un brillantissimo cast (Anna Goryachova, Alex Esposito, Yijie Shi, Davide Luciano, Mario Cassi, Mariangela Sicilia, Raffaella Lupinacci) e dell’Orchestra e del Coro del Teatro Comunale di Bologna.

L’iniziativa si rivolge agli alunni delle scuole di II grado e dei giovani adulti fino a comprendere tutti coloro che, seppure a conoscenza di cosa sia l’opera lirica, non ne conoscono i meccanismi e le tecnicità. Il progetto nasce per una fruizione online e cerca il suo pubblico sia attraverso il canale tradizionale degli insegnanti e delle scuole, sia attraverso i social media per trovare maggiore interattività.

Il calendario del progetto, articolato in cinque sezioni di tre giorni ciascuna, prevede per ognuna di esse la pubblicazione sui social media di un breve video con domande e risposte brevi e la contemporanea pubblicazione sul sito web di uno schema pdf interattivo con le risposte più estese alle domande proposte nel video. Il giorno seguente si procederà alla raccolta di altre domande e richieste da parte del pubblico sui social media. Il terzo giorno verrà realizzata un’intervista con un artista o professionista dell’opera che risponderà a queste domande. Il progetto si concluderà con la trasmissione in streaming dello spettacolo integrale sabato 30 maggio alle 20 sul sul sito web del ROF. È previsto un kit per i professori che volessero usare il materiale per approfondire ulteriormente l’argomento con i propri studenti, con saggi critici, spiegazioni dettagliate, libretto dell’opera. Tutto il materiale sarà disponibile sui social media e sul sito del Festival.

Link alla pagina del sito dedicata al progetto:

https://www.rossinioperafestival.it/domande-allopera/

Link al video dedicato a “Cruda sorte”:

https://www.youtube.com/watch?v=I01yflTRYno&feature=youtu.be