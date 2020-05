Domenica 10 maggio, alle 17, lo Spazio Teatro No’hma pubblicherà sui propri canali online – YouTube e Facebook – lo spettacolo During the Darkness of Ignorance (Durante i tempi bui dell’ignoranza), una coproduzione della compagnia groenlandese Inuit Theatre e del danese Theatre Solaris andata in scena al Teatro di via Orcagna durante la VIII Edizione del Premio Internazionale dedicato alla memoria di Teresa Pomodoro.

Basato sul poema Gli ultimi giorni di Qasapi di Villads Villadsen, celebre cantore dell’identità Inuit, During the Darkness of Ignorance è il racconto epico della cacciata dei Vichinghi dalla Groenlandia intorno al 1400. Una grande epopea musicale, in cui si fondono teatro musicale, storia e cultura inuit. La regista e coreografa Sananda Solaris ha realizzato un suggestivo spettacolo contemporaneo che ha il merito di avvicinare il pubblico allo spirito e all’identità della Groenlandia: un’occasione per approfondire la conoscenza di questo paese lontano da noi ma più vicino grazie all’arte e al teatro.

L’appuntamento fa parte della rassegna di spettacoli online No’hma alla ribalta: una selezione delle rappresentazioni significative della storia di No’hma, rese disponibili online, senza bisogno di iscrizioni né password d’accesso.

During the Darkness of Ignorance è stato il primo spettacolo della storia dello Spazio Teatro No’hma a essere trasmesso in streaming sui nostri canali online”, afferma la presidente Livia Pomodoro, “su richiesta degli stessi Inuit preoccupati di non poter vedere nei loro villaggi la rappresentazione”.

Per seguire lo streaming dell’evento sarà sufficiente collegarsi, alle ore 17 di domenica 10 maggio , al sito www.nohma.org, al canale Youtube “Teatro No’hma”, oppure alla pagina Facebook “Spazio Teatro NO’HMA”.

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

diretto da Livia Pomodoro

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano (MM2 linea verde – fermata Piola)

Inizio trasmissione ore 17

è possibile seguire il video collegandosi al sito www.nohma.org, accedendo al canale Youtube Teatro No'hma oppure visitando la pagina Facebook Spazio Teatro NO'HMA

During the Darkness of Ignorance – Durante i tempi bui dell’ignoranza

Autore Villads Villadsen

Direttrice artistica, coreografia, luci e regia Sananda Solaris

Con Nukâka Coster-Waldau (Mikerti), Miké Fencker Thomsen (Qasapi), Alexander Montgomery (Inuk & Trolle), Karina Møller (Inuk)

Scenografia Nikolaj Trap

Musiche Ole Kristiansen

Tecnico luci Henrik Volcker

Suono Nukâka Coster-Waldau

Tecnico del suono Camilla Maria Konstantin Jensen

Produzione musicale Jens Simonsen

Costumi Marianne Thers

Fondatore dell’Inuit Theatre Simon Mooqqu Løvstrøm

Produttore & CEO del Solaris Theatre Josef Wolfugang Nielsen

Coproduttore Nukâka Coster-Waldau

Assistente di produzione Camilla Maria Konstantin Jensen

Consulente Susanne Danig

Fundraising Bendo Schmidt & Solaris Theatre

Progettazione grafica Sananda Solaris, Ole Kristiansen & Ujarneq Fleischer