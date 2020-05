Enzo Moscato in “Modo Minore”

Enzo Moscato “ritorna” al No’hma: domenica 24 maggio, alle 17, il concerto-spettacolo Modo Minore, che aveva inaugurato la stagione teatrale 2018/19 del Teatro dedicata a “Le relazioni tra gli uomini”, verrà pubblicato in esclusiva sui canali digitali dello Spazio Teatro No’hma nell’ambito della rassegna No’hma alla ribalta.

Enzo Moscato, creatore di un linguaggio che unisce tradizione e innovazione, accompagnerà gli spettatori in un viaggio nella canzone napoletana con sconfinamenti in ambito nazionale e internazionale. Sarà un’occasione per riscoprire alcune delle più belle pagine della storia musicale recente attraverso le sonorità degli anni ‘50, ‘60 e ‘70. Da Carosone, passando per Ugo Calise, Enzo Di Domenico, Mario Trevi, Luigi Tenco, Giorgio Gaber, Dalida, Sonny&Cher e Gloria Christian, Enzo Moscato e la sua compagnia teatrale mescolano codici, linguaggi, musica e video per dare voce a un’idea di musica inclusiva, in bilico tra le melodie cantate nei vicoli dei quartieri spagnoli e le canzoni intonate nella suggestiva atmosfera dei nightclub.

“Oltre a essere un maestro del teatro, Enzo Moscato è un grande amico dello Spazio Teatro No’hma”, afferma la Presidente Livia Pomodoro, che, in nome del sodalizio artistico che lega l’artista partenopeo al suo teatro, ha deciso di aprire lo streaming dello spettacolo con la registrazione di una conversazione telefonica con lo stesso Moscato a proposito della situazione attuale e di nuove prospettive per il futuro.

Per seguire lo streaming dell’evento sarà sufficiente collegarsi, alle ore 17 di domenica 24 maggio , al sito www.nohma.org, al canale Youtube “Teatro No’hma”, oppure alla pagina Facebook “Spazio Teatro NO’HMA”.

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

diretto da Livia Pomodoro

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano

Modo Minore – domenica 24 maggio 2020, inizio trasmissione ore 17

Interpretazione, testo e regia Enzo Moscato

Progetto, arrangiamenti e direzione musicale Pasquale Scialò

Con Paolo Cimmino, Antonia Colica, Antonio Pepe e Claudio Romano

Assistente musicale Claudio Romano

Fonica Teresa di Monaco

Sequenze tratte dal cortometraggio Modo Minore di Enzo Moscato

Regia Carlo Guitto

Con Cristina Donadio, Ernesto Mahieaux, Enzo Moscato, Enzo Perna e Nunzia Schiano

e i piccoli Maria Pia Affinito, Isabel e Oscar Guitto, Elisa e Dario Barletta, Michele e Francesca Fiorellino

Dop e montaggio Enrico Francese

Organizzazione Claudio Affinito

Compagnia Compagnia Teatrale Enzo Moscato/Casa del Contemporaneo