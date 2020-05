Giovanni Vernia in scena sui social

By

Il format d’intrattenimento pensato per il web, #ANCHEIOSHOWACASA è in diretta streaming ogni giovedì dalle 18.40 contemporaneamente su Facebook, Instagram, Twitter e su Youtube

Spettacoli rinviati, progetti annullati, tv da riprogrammare: l’emergenza sanitaria ha costretto a ripensare e a riformulare tutto,dagli spazi alla gestione del tempo.

Tra le categorie di lavoratori coinvolti dal periodo di difficoltà che stiamo vivendo e affrontando, c’è il settore dello spettacolo, risorsa culturale e socioeconomica del Paese che ingloba moltissimi professionisti. Locali, cinema e teatri chiusi, palcoscenici vuoti: per ora il sipario si apre su una platea, di fatto, vuota ma virtualmente immensa!

Nessun lockdown, infatti, è in grado di generare il “blackout” creativo di chi con le idee, vive: GIOVANNI VERNIA, attore, comico, e webstar da milioni di follower – all’alba del Decreto #IoRestoaCasa – ha lanciato la sfida, un esperimento live e un format pensato per il web, unendo il talento dell’intrattenimento alla sua popolarità sui social.

E’ nato cosi #ANCHEIOSHOWACASA, il nuovo social-show in diretta streaming che si adegua alle nuove disposizioni ministeriali, per dar vita ad un modo diverso di concepire lo spettacolo dal vivo e l’intrattenimento.

Nessun palcoscenico o studio televisivo: Giovanni Vernia nella Fase 1 del lockdown ha aperto virtualmente le porte della sua casa al pubblico in un appuntamento quotidiano con il divertimento.

Nella Fase 2 l’appuntamento diventa settimanale e visto il successo viene “promosso” al preserale. Diversa la location perché dato che si può uscire andrà in onda dal tetto del condominio, una location surreale e ancora più divertente.

Ogni giovedì, dalle ore 18.40, o come direbbe l’attore, dalle “diciotto e quarantena”, per rimanere in tema.

#ANCHEIOSHOWACASA è un progetto ideato e scritto per il web riproducendo in chiave home-made le caratteristiche di un vero show televisivo. Tutti i giorni Vernia, con i suoi autori, lavorano a nuove gag per costruire la scaletta delle puntate, traendo spunto dall’attualità.

Protagonista è anche la sana improvvisazione legata all’interazione con i follower.

Ci sono tutte le figure presenti negli show televisivi: la regia, gli autori, il notaio dei numerosi giochi, l’inviato speciale, i super-ospiti stranieri, il pubblico, vengono rievocati “scimmiottando” in modo divertente gli spettacoli della tv, ma sono in realtà fittizi e prendono vita dai numerosi e spassosi sdoppiamenti di personalità dell’attore, a consacrazione della follia comica che da sempre lo contraddistingue. Unica eccezione la partecipazione di ospiti illustri, che sono veri, e completamente a sorpresa per momenti di intrattenimento puro col padrone di casa.

Ad ogni appuntamento live gli utenti hanno la possibilità di partecipare attivamente alla costruzione delle gag, attraverso commenti e interazioni che sui social di Giovanni fanno la differenza, rendendo i follower personaggi essenziali per spettacoli sempre diversi e insoliti.

Nelle sessioni streaming l’attore non si risparmia e dimostra la sua poliedricità artistica ed espressiva: balla, canta, scherza, suona allo scopo di alleggerire e divertire sull’attualità contingente, ma anche di sensibilizzare su temi sociali.

#ANCHEIOSHOWACASA è il social show in sicurezza, per risate garantite!