Il Louvre Abu Dhabi presenta le nuove esperienze digitali da sperimentare da casa

Il Louvre Abu Dhabi arricchisce la propria offerta digitale, fornendo l’accesso gratuito a svariati contenuti attraverso tour virtuali, video, audio e attività online. Grazie a questa iniziativa il museo rimarrà accessibile al pubblico di tutto il mondo, che potrà continuare ad ammirare le sue mostre e le opere d’arte.

“Nonostante il Louvre Abu Dhabi rimanga temporaneamente chiuso, non si ferma la nostra missione di condividere il racconto delle connessioni culturali simbolo del museo”, afferma Manuel Rabaté, Direttore del Louvre Abu Dhabi. “Guardare all’arte anche in un periodo particolarmente difficile può risultare talvolta stimolante e gratificante. Per questo il Louvre Abu Dhabi ha sviluppato e arricchito la sua offerta digitale, fornendo accesso a maggiori contenuti e migliorando l’esperienza per il pubblico, che potrà così godersi un tour virtuale della mostra più recente o sperimentare le attività online che animano la nostra collezione comodamente da casa. Continueremo a raccontare le storie del nostro museo, nella speranza che offrano conforto, pace e ispirazione”.

La prima fase dell’ampia offerta digitale del Louvre Abu Dhabi comprende l’esplorazione e la scoperta della collezione e delle mostre del museo attraverso il sito web e l’app, incluso un virtual tour dell’ultima mostra internazionale del museo, ‘Furusiyya: The Art of Chivalry Between East and West’. Tramite il portale ‘Art From Home’ i capolavori della collezione prendono vita attraverso video e contenuti audio per approfondire la conoscenza delle opere d’arte. La sezione Make and play presenta una serie di filmati interattivi e attività creative rivolte ai bambini e alle famiglie. Learning resources è il capitolo pensato per gli studenti e gli insegnanti che qui possono trovare diversi materiali utili all’apprendimento digitale e alla formazione.

Il museo lancerà programmi aggiuntivi nelle prossime settimane e mesi, tra cui materiali audio e tour virtuali delle gallerie permanenti, un’esperienza immersiva alla scoperta dell’architettura iconica del museo, estratti delle pubblicazioni del Louvre Abu Dhabi e contenuti avanzati sulle mostre allestite in passato e molto altro ancora.

Anche il Louvre Abu Dhabi fa parte di ‘CulturAll’, l’iniziativa lanciata dal Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi per portare online i punti di riferimento culturali dell’Emirato, affinché il pubblico possa godere delle loro offerte da casa.

Segui @abudhabiculture e #CulturAll per tutti gli aggiornamenti sulle esperienze offerte dal museo.

Tutti i contenuti digitali sono disponibili in tre lingue (arabo, inglese e francese) e sono accessibili attraverso il sito del Louvre Abu Dhabi e tramite i social media: Facebook, Twitter e Instagram.