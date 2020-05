Un video per rivelare “che cos’è il Teatro Ragazzi”, attraverso voci e volti dei professionisti che vi si dedicano quotidianamente, qui assieme a tre testimonial d’eccezione.

ASSITEJ Italia, Associazione nazionale di Teatro per l’Infanzia e la Gioventù, ha voluto produrre un contributo originale che vede protagonisti il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, a fianco ai tanti professionisti del Teatro Ragazzi e Soci Assitej che hanno prestato il proprio volto in rappresentanza dell’intero settore. E questo in un momento particolarmente delicato, nonché in prossimità della riapertura dei teatri a seguito del lungo lockdown, annunciata per il 15 giugno.

Una presenza nutrita e vivace riunitasi virtualmente per porre l’accento sull’importanza e sulla specificità del Teatro Ragazzi, e in particolare sulla sua rilevanza in rapporto con le giovani generazioni, le famiglie, la scuola, ma anche in qualità di settore economico e professionale duramente colpito dall’emergenza sanitaria e dalle relative misure di contenimento.

In questo tempo di assenza forzata, seguita alla chiusura dei teatri in conseguenza dell’emergenza Covid-19, molte sono le iniziative messe in campo dalle più diverse compagini del settore teatrale per ricordare a istituzioni e pubblico quale ruolo il teatro abbia, e, auspicabilmente, ancora avrà, nella società.

Anima fondamentale del panorama culturale, il Teatro Ragazzi è un mondo popolato da artisti, maestranze, operatori, tecnici, amministratori, un mondo da conoscere, riconoscere, sostenere, ora più che mai.

A questo, amichevolmente, contribuisce il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Con Assitej Italia, per il Teatro Ragazzi.

ASSITEJ International è un’organizzazione mondiale che opera dal 1965 e riunisce centinaia di teatri e organizzazioni artistiche e culturali nei centri nazionali di oltre 80 Paesi. Raggruppa artisti e compagnie teatrali che si dedicano professionalmente alla creazione di un teatro per il pubblico giovane e intende promuovere la qualità e il significato culturale del teatro per l’infanzia e la gioventù.

ASSITEJ Italia, sezione italiana dell’associazione mondiale, (ri)nasce all’inizio del 2014 raccogliendo l’eredità di ATIG – Associazione italiana di teatro per l’infanzia e la gioventù, fondata nel 1967. Per svilupparne lascito e impegno a favore del teatro e della creazione artistica rivolti a bambini, ragazzi e famiglie, attraverso nuove progettualità nazionali e internazionali.

L’attività di ASSITEJ Italia si può sintetizzare in:

Formazione – ASSITEJ Italia promuove e sostiene la formazione di professionisti del teatro ragazzi per fornire strumenti utili alla loro attività e al loro sviluppo

Incontri – ASSITEJ Italia facilita lo scambio di idee, esperienze, pratiche, ricerche per favorire la condivisione di conoscenze in ambito nazionale ed internazionale

Tavoli di Lavoro

e Riflessione – Per passare dal dialogo all’azione concreta, risolvere eventuali impasse, sviluppare azioni di comune utilità per i soci e il settore

Partnership – ASSITEJ Italia aderisce ad Assitej International, sostenendone il lavoro e collaborando in modo attivo al network mondiale e a quelli più specifici da esso generati

Networking – ASSITEJ Italia favorisce la condivisione delle conoscenze in ambito nazionale e internazionale

Eventi – ASSITEJ Italia promuove, organizza e sostiene festival, progetti, conferenze, mostre e altre attività, anche di rappresentanza, a livello nazionale e internazionale

ASSITEJ Italia, ogni anno, è…

102 152 46 400000

Soci Spazi Festival Spettatori