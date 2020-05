“Il volo delle rondini” di Marco Lando

«Non si possono scindere, nell’universo di parola d’un poeta, la propria singolare ed essenziale verità ed il proprio sguardo, la propria visione esteriore ed interiore. Invero, la tematica dello sguardo ingloba il vedere come conoscenza e il vedere come verità che nel connubio si fanno dimensione di bellezza. Lo sguardo, sia che il vettore di conduzione si rivolga allo specchio esteriore della natura e delle creature tutte, sia che s’avvii verso le planimetrie dell’anima, è sempre speculare al poeta, lo fa scoprire a se stesso, è – ed ha – potere riflettente su di esso. Sulla sua scrittura. Diventano un tutt’uno.

Non ci sono distanze tra il poeta Marco Lando e la realtà vivente che lo circonda, le persone care che ora gli sono o gli sono state accanto e la realtà pullulante che ne vitalizza l’intimo: tutto si fa parola, “Parole di terra e di sguardi” (Silenzio ed esistenza).

Leggiamo questi versi, questa intimissima vocazione allo sguardo di bellezza nella raccolta di composizioni poetiche Il volo delle rondini. Una versificazione limpida, cristallina, di profonda semplicità, dedizione assoluta al sentire – con sangue e ossa – la natura restituendola con immagini che ne traducono il fascino e il mistero. Leggiamo: “…Nel silenzio scrissi una poesia /…/ divenne un albero / poi un frutteto / e l’aria di una canzone” (Dopo il fiume in piena)… ».

Ester Monachino

Dalla prefazione al libro

—–

Marco Lando (Rovereto, 1958), poeta. Ha pubblicato le raccolte di liriche: Modifiche (1998), Esercizi di fedeltà (2005), Di là dalle forme (2005), Zufolii di là dall’aria (2006), Il ritorno (2008), Da un tratto all’altro (2008, in Alcyone 2000 – Quaderni di poesia e di studi letterari, n°1), La via azzurra (2009), Monaci d’Adige (2011), Lo sgabelletto bianco (2017), Lungo il fiume (2018), Il canto della luna (2019). È presente nelle opere pubblicate da questa Casa Editrice: Poeti scelti per il terzo millennio (2008), Poeti italiani scelti di livello europeo (2012), Dizionario Autori Italiani Contemporanei (20175), Contributi per la Storia della Letteratura Italiana. Il Secondo Novecento, vol IV, (20203).

.