A causa della chiusura dei teatri su tutto il suolo nazionale, la Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli ha visto cancellare dal suo cartellone diversi spettacoli, in programma all’estero e a Milano.

È stata presa così la decisione di allietare i pomeriggi di lockdown del pubblico affezionato con la pubblicazione, in forma libera, di spettacoli tratti dal repertorio della Compagnia.

Lo spettacolo pensato per questo fine settimana, fino alla festività del 2 giugno compresa, è l’opera verdiana La battaglia di Legnano, in occasione della data del fatto d’armi avvenuto il 29 maggio 1176.

Partendo da questa celebre battaglia, il compositore Giuseppe Verdi compose l’opera, su libretto di Salvatore Cammarano, la cui prima rappresentazione fu il 27 gennaio 1849 al Teatro Argentina di Roma.

Nel 1961, in occasione delle manifestazioni per celebrare il Centenario dell’Unità d’Italia, il Teatro alla Scala inaugurò la stagione con la messa in scena dell’opera di Verdi. Ne furono interpreti straordinari Antonietta Stella, Franco Corelli ed Ettore Bastianini, con la direzione del Maestro Gianandrea Gavazzeni e la regia di Margherita Wallmann.

La Battaglia di Legnano entra nel repertorio della Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli nel maggio 1992, quando fu commissionata dalla cittadina lombarda in occasione delle celebrazioni dell’evento storico. L’allestimento pensato da Eugenio Monti Colla, oltre che a riproporre le note vicende della lotta dell’unione fra i Comuni contro l’invasione del Barbarossa, pone l’accento sulla rilevanza evocativa che quest’opera ebbe sulla storia risorgimentale che portò all’Unità d’Italia, intervallando le singole scene con una serie di siparietti storici che partendo dai moti del ’48 culminano nella prima seduta del Parlamento e oltre.

Per questo, nel 2012, a conclusione delle celebrazioni per il Centocinquantesimo anniversario, dell’Unità d’Italia, ripetendo una tradizione che sul finire del XIX secolo aveva reso celebre il Teatro Gerolamo, la Compagnia Carlo Colla & Figli ha riproposto al Piccolo Teatro Grassi di Milano, la riduzione per marionette dell’opera verdiana. Ingiustamente ritenuta da alcuni retorica e “patriottica”, l’opera, in realtà, ripropone i sentimenti di amor patrio, di fratellanza e di ribellione alla dominazione straniera, che in quegli anni (1849) infiammarono gli italiani.

L’unico esempio preesistente era costituito da un Grandioso ballo storico in un Prologo e sei quadri presentato dalla Compagnia Marionettistica di Zane figlio dal titolo La Lega Lombarda ovvero La Battaglia di Legnano come recita una locandina stampata in Vercelli nel 1880.

Ultimamente, nel maggio 2018, la Compagnia Carlo Colla & Figli ha allestito uno spazio espositivo presso la sala stemmi di Palazzo Malinverni di Legnano: un teatrino con marionette con la ricostruzione di una scena dello spettacolo ed esposizione di marionette, costumi, accessori, attrezzeria e video relativi allo spettacolo e al lavoro artigianale svolto nei laboratori della Compagnia.

