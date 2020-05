La Musica del Duomo

Dopo il successo mondiale del concerto tenuto da Andrea Bocelli e Emanuele Vianelli nel giorno di Pasqua, in un periodo di sospensione delle attività concertistiche a causa dell’emergenza Covid-19, la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano propone un calendario di sei appuntamenti in streaming nel segno dell’arte musicale, per rinnovare l’emozione e la suggestione degli eventi più significativi tenutisi in Cattedrale negli ultimi anni.

A partire dal 16 maggio e fino al 20 giugno, ogni sabato alle 17.00, ogni concerto sarà riproposto in streaming dalla pagina dedicata all’iniziativa sul sito ufficiale duomomilano.it, attraverso il canale YouTube del Duomo di Milano e rilanciato dalla pagina Facebook ufficiale.

Il programma inizia con il memorabile Mosè di Gioacchino Rossini, animato dalla spettacolare tecnica del videomapping all’interno della Cattedrale, con l’inconfondibile voce di Ruggero Raimondi nella parte di Mosè e l’Orchestra e Coro della Veneranda Fabbrica del Duomo, complessi costituitisi per l’occasione e affidati alla direzione di Fabrizio Quattrocchi (2015). Si continua il 23 maggio con il “Concerto per l’Europa” – Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra Op. 125 di Ludwig van Beethoven con l’Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo diretti da Zubin Mehta (2017) e il 30 maggio con il videomapping Pietra e Preghiera su musiche di Giuseppe Verdi che ha incantato Piazza del Duomo nel luglio 2015.

Il 6 giugno, l’ensemble vocale e strumentale laBarocca de laVerdi affidata alla direzione di Ruben Jais torna idealmente tra le navate del Duomo per eseguire uno dei più apprezzati concerti degli ultimi anni: le Cantate n. 1 e n. 6 dall’Oratorio di Natale per soli, coro e orchestra BWV 248 di Johann Sebastian Bach (2019). E il 13 giugno il pubblico incontrerà il virtuosismo del grande Uto Ughi con i Filarmonici di Roma, per la riproposizione di Una Cattedrale di note: Uto Ughi in Duomo (2018).

Chiude la rassegna un evento rimasto negli annali della Veneranda Fabbrica. Il 20 giugno, appuntamento con Assassinio nella cattedrale di Ildebrando Pizzetti, dal dramma di T. S. Eliot “Murder in the Cathedral”, con l’Orchestra e Coro della Veneranda Fabbrica del Duomo ed il Coro voci bianche della Corale Giuseppe Verdi di Parma, con la direzione dell’indimenticabile Claudio Scimone (2012).

Non solo. Nel rispetto delle vigenti disposizioni, presto riprenderanno i lavori di restauro del Duomo e del grande Organo della Cattedrale, il più grande d’Italia e tra i più grandi al mondo, con oltre 15.000 canne. Questi appuntamenti in musica, disponibili gratuitamente, saranno anche un’occasione per continuare a sostenere gli ingenti restauri dello strumento, in un momento particolarmente difficile per la Veneranda Fabbrica.

Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

Via Carlo Maria Martini, 1

20121 – Milano

Tel. +39.02.361691

www.duomomilano.it