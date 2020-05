Visto l’entusiasmo riscontrato per la pubblicazione degli spettacoli nei fine settimana, la Compagnia Carlo Colla & Figli ha pensato di proseguire con l’iniziativa, anche oltre il termine del Decreto di blocco emanato dal Governo.

In tempi normali, la Compagnia avrebbe terminato la sua stagione teatrale al Piccolo Teatro Grassi di Milano domenica 14 giugno con la nuova produzione di quest’anno, Pinocchio, che invece non andrà in scena nelle date previste.

Questo fine settimana vi regaliamo una “chicca”, tratta dal repertorio storico della Compagnia: si tratta dell’azione coreografica L’umile eroe, in repertorio già alla fine dell’Ottocento e ripreso, all’Atelier Carlo Colla & Figli, per sole tre repliche, nel 2012. In questo “ballo storico-patriottico”, le marionette mettono in scena i fatti di cronaca del periodo post-unitario, toccando il fenomeno del brigantaggio. Nell’Ottocento, infatti, la formazione, allora itinerante, si presentava come una sorta di mass media, andando a rappresentare nei borghi che toccava, i fatti della storia risorgimentale o di cronaca dell’epoca. L’umile eroe è un tipico esempio di quell’antico modo di fare teatro di marionette.

In un paese della Calabria il brigante Caruso rapisce il figlioletto del sindaco chiedendone il riscatto. Al comando militare, viene affidato a un giovane bersagliere il compito di recare un messaggio alle truppe distaccate nelle campagne perché convergano verso il luogo indicato dalla richiesta dei briganti. Catturato, il giovane viene torturato perché consegni la missiva affidatagli. L’arrivo di un drappello in perlustrazione costringe i briganti alla fuga. Il ferito viene raccolto dai commilitoni: egli estrae dalla bocca l’ordine consegnatogli. Le truppe sbaraglieranno i briganti e il giovane verrà decorato con la medaglia al valore.

Ricordiamo che il link per la visione dello spettacolo verrà pubblicato sui social della Compagnia e che sarà disponibile, in modalità libera, solo nei giorni di sabato 9 e domenica 10 maggio.

