Creato da Luca Guerrieri, Meet Music – meetmusic.it è un evento gratuito dedicato a dj, produttori, artisti e professionisti attivi nell’ambito della musica elettronica. Le prime tre edizioni (2017, 2018 e 2019) hanno messo a confronto, al Teatro Fonderia di Follonica (GR), in Maremma, centinaia di giovani talenti con professionisti del settore e con star del mixer come Claudio Coccoluto, Albertino, Tommy Vee, Simon De Jano e Luke Degree (Meduza), Federico Scavo.

Per l’edizione 2020, continua la partnership con MINI Italia. Complice la pandemia dovuta al Covid19, Meet Music diventa Live On Line. Saranno due interi giorni, il 29 e 30 giugno 2020, da vivere in diretta Facebook, tra incontri, dj set e momenti di relax. Ogni giornata inizierà con un’ora di yoga, perché la musica ha bisogno di menti e corpi in equilibrio e terminerà al ritmo dei più coinvolgenti dj set. Il cuore di Meet Music Live On Line saranno invece le diverse tavole rotonde con dj, addetti ai lavori, giornalisti e gli interventi di semplici appassionati. L’obiettivo è quello di dare idee e spunti per superare insieme questo momento particolare e dare nuova linfa alla musica elettronica e a tutto il mondo che le ruota intorno.

https://www.meetmusic.it