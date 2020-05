Officina Pasolini: ecco gli appuntamenti dal 27 al 29 maggio

Non si ferma l’offerta culturale di Officina Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio.

Prosegue virtualmente l’attività di maggio tra corsi in E-learning per le tre sezioni (Canzone, Teatro, Multimediale) e i collegamenti di InstaHub – Officina Pasolini a casa tua, le dirette Instagram attraverso l’hashtag #InstaHub con la comicità, la satira, la musica italiana e internazionale, la letteratura.

I prossimi appuntamenti vedranno ospiti Sora Cesira (27/5) e Rancore (29/5).

La programmazione è in continuo aggiornamento .

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Mercoledì 27 maggio

Sora Cesira con Tosca ore 18.00

Dal 2010 ad oggi la Sora Cesira vanta quaranta video postati con oltre dieci milioni di visualizzazioni, ma chi sia la persona dietro il personaggio non è dato saperlo. Certo è che la Sora Cesira è ormai un’istituzione della rete per i suoi inimitabili video di satira politica in cui doppia, in un inglese maccheronico e surreale, attori e cantanti affrontando i temi più stringenti dell’attualità italiana. Tosca incontra ‘a distanza’ questa misteriosa autrice di clip, firma cult del web, che di professione fa la musicista. Una chiacchierata tra ricordi e racconti di due amiche di lunga data. E chissà se, dietro le battute pungenti, non si potrebbe rivelare un aspetto straordinariamente insolito della Sora Cesira…

Venerdì 29 maggio

Rancore con Gino Castaldo ore 18.00

Artista che negli ultimi tempi è riuscito a distaccarsi di più dal coro con lavori originali e pieni di significato, il romano Rancore piace tanto alla critica italiana che definisce la sua musica ‘rap ermetico’. Di origini croate e egiziane, rapper da quando aveva quattordici anni, è il protagonista di un’intervista con Gino Castaldo. Una conversazione per raccontare da dove nasce il successo crescente di questo nuovo promettente volto della musica italiana.

Per collegarsi a InstaHub – OfficinaPasolini a casa tua IG: @officinapasolini

Programmazione in continuo aggiornamento . Per aggiornamenti www.officinapasolini.it

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini Coordinatore generale Tosca