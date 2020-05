È nato “Omaggio a Mirella Freni”, il nuovo progetto online dedicato al grande soprano amato in tutto il mondo, ideato dalla figlia Micaela Magiera e da Valentina Escobar, regista e coreografa legata a entrambe da un profondo affetto iniziato durante una lunga tournée in Giappone nel 1993 quando era ancora bambina.

Ogni giorno sul canale youtube di Valentina Escobar verrà pubblicato un nuovo video dedicato al celebre soprano nella sezione “Omaggio a Mirella Freni” per celebrare la sua lunga e meravigliosa carriera operistica e concertistica, il suo vasto repertorio, avvicinare alla lirica anche il pubblico più giovane che non ha avuto la fortuna di conoscerla, giovani cantanti e non, ascoltando la sua splendida e inimitabile voce e ammirando la sua preziosa e magistrale presenza scenica, le sue doti interpretative (non solo cantava, ma entrava nell’anima di tutti i suoi personaggi, li rendeva vivi), per ricordare costantemente la grande cantante “sorella di latte” (come lei stessa si definiva), d’arte e amica di Luciano Pavarotti (memorabili i loro duetti de La Bohème), nota anche per la sua indimenticabile umanità, gioia di vivere, semplicità e umiltà, tenacia, determinazione, dedizione totale al suo lavoro (studiava in continuazione per crescere sempre di più pur essendo una vera Regina della Lirica) amata da illustri direttori d’orchestra (Karajan, Magiera, Muti, Abbado solo per citarne alcuni), colleghi, musicisti, registi, operatori teatrali, esperti, ma anche dal suo amato pubblico italiano e internazionale.

Tutti i video rimarranno visibili sul canale youtube di Valentina Escobar e chi si iscriverà ad esso gratuitamente cliccando sul pulsante iscriviti e sulla campanella a destra potrà rimanere aggiornato su tutte le nuove pubblicazioni, commentare e dialogare con lei e Micaela Magiera.

Sarà possibile guardare tutti i video anche sul sito internet www.valentinaescobar.org

INFO: Valentina Escobar valeteatro@hotmail.it – www.valentinaescobar.it

https://www.youtube.com/channel/UCciEWIOjrbwGv2zeW0jSfaw