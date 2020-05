Da mesi il pubblico della neonata stagione teatrale, nata a ottobre del 2019 e prematuramente interrotta a marzo 2020 per il Coronavirus, si è abituato alla compagnia del teatro via web: DeSidera c’è è il primo progetto lanciato notte tempo per restare in contatto con i nostri spettatori e proporre a chi ci segue attraverso i socialnetwork stralci di letteratura italiana, pillole di psicologia riferita al teatro e la lettura integrale (ancora in corso) del romanzo “Le Avventure di Pinocchio” di Collodi.

Dopo aver ristabilito un rapporto saldo con il pubblico e le numerose richieste di nuovi contenuti, i direttori della stagione – Giacomo Poretti, Luca Doninelli e Gabriele Allevi – lanciano un nuovo progetto: Radio Oscar.

La radio del teatro permetterà al pubblico di accedere e scaricare numerosi contenuti audio ispirati ai vecchi – ed affascinanti – radio drammi.

Hanno già aderito al progetto volti, ma meglio sarebbe dire “voci” note del panorama teatrale italiano. La radio lancerà il primo podcast con Ermanna Montanari che leggerà un celebre testo,”La vergine degli angeli”, con lo spartito della Tosca di Puccini ad accompagnarne la poetica. Insieme a lei si avvicenderanno altre del teatro italiano come Silvio Castiglioni o Maurizio Donadoni ma non solo, Massimo De Luca contribuirà con i racconti delle più importanti imprese sportive e lo stesso direttore artistico Giacomo Poretti insieme a numerosi artisti internazionale che stanno aderendo al progetto.

Ad aprire tutte le puntate di Radio Oscar, una voce altrettanto celebre: a dare il benvenuto agli ascoltatori sarà Annamaria Tulli, doppiatrice e fotografa.

È possibile accedere ai podcast direttamente dal sito del teatro www.oscar-desidera.it.

——–

DICHIARAZIONE POETICA DELLA DIREZIONE ARTISTICA

Quando il gesto è impossibile e il contatto vietato…cosa rimane?

Cosa c’è che può unire un pubblico? Cos’è che trasporta l’anima oltre la distanza obbligata, consentendo quella magia che ci rende comunità? E se non posso spostarmi, se non posso recarmi in una sala, se non posso guardare un corpo far rivivere un classico, o dar vita ad una nuova drammaturgia, che cosa mi resta?

Resta la voce.

La voce può evocare, dipingere, suonare. La voce sa commuovere o fare arrabbiare. La voce fa ridere, la voce fa sognare. È un’esperienza totale, la voce: è una magia, se si è disposti a seguirla dove ci vuol portare.

Ecco allora, in podcast, le voci di Radio Oscar: una scelta fra le più potenti del panorama italiano. Per far vibrare il cuore, scendendo nelle viscere del teatro, fino al centro di noi stessi.

RADIO OSCAR, PER SENTIRCI SEMPRE VICINI.

Giacomo Poretti, Luca Doninelli, Gabriele Allevi

——–

