Saint Louis Club House: “Incontri di Musica”

Piero Pelù e Stefano Di Battista, straordinari nomi della musica italiana, ospiti eccezionali della Saint Louis Club House, il nuovo salotto musicale virtuale, ideato dal Saint Louis per ascoltare, vedere e degustare la musica comodamente dal divano di casa in tempi di emergenza Covid-19.

“Incontri di Musica” sono gli appuntamenti del mese di maggio, guidati dai giornalisti e critici musicali Ernesto Assante e Vincenzo Martorella, che condivideranno insieme ai musicisti progetti, prospettive e personali visioni sul futuro della musica.

Ospiti di Ernesto Assante sul “divano virtuale” della Saint Louis Club House saranno Piero Pelù il 16 maggio e Stefano Di Battista il 23 maggio, mentre Vincenzo Martorella guiderà all’ascolto delle nuove uscite discografiche: il 22 maggio con la presentazione dell’ultimo lavoro di Rosario Giuliani “Love in Translation” (Jando Music/via Veneto Jazz, 2020), parlando insieme al grande sassofonista italiano del nuovo album che celebra la sua ventennale collaborazione artistica con Joe Locke, vibrafonista tra i più apprezzati del momento, ed impreziosito da una sezione ritmica a cinque stelle composta da Dario Deidda (basso) e Roberto Gatto (batteria), mentre il 29 maggio incontrerà i talenti emergenti del jazz italiano Simone Maggio e Fabrizio Cucco per parlare dei loro ultimi CD “Cuerdas” e “For A Brief Moment” (Camilla Records, 2020).

Saint Louis Club House è uno spazio virtuale, dove incontrarsi a distanza di sicurezza, ma uniti nell’ascolto, in un’atmosfera intima e conviviale, con la possibilità del pubblico di assistere ed interagire con i protagonisti.

L’appuntamento è alle h 19:00, in diretta streaming sulla piattaforma Zoom e sulla pagina Facebook del Saint Louis College of Music, per ascoltare, scoprire, lasciarsi suggerire nuovi percorsi musicali.

“Incontri di Musica”

Sabato 16 maggio, h 19

Ernesto Assante incontra Piero Pelù’

Per prenotarsi:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_x6bDVIxlTLiiuLlMhXCXLg

Venerdì 22 maggio, h 19

Vincenzo Martorella incontra Rosario Giuliani

presentazione del CD “Love in Translation” (Jando Music/via Veneto Jazz, 2020)

Per prenotarsi:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sAi5dPZgSnKLwMiX6eXAZg

Sabato 23 maggio, h 19

Ernesto Assante incontra Stefano Di Battista

Per prenotarsi:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_T49ywoKPStC8HrspZnyB-Q

Venerdì 29 maggio, h 19

Vincenzo Martorella incontra Simone Maggio e Fabrizio Cucco

presentazione dei CD “Cuerdas” e “For A Brief Moment” (Camilla Records, 2020)

Per prenotarsi:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_30IPYFD1QOyKjLStiHQWGg

Per assistere agli eventi, è consigliato registrarsi, gratuitamente, tramite Zoom. Il link relativo a ogni evento è pubblicato sul sito www.slmc.it nella pagina dedicata alla Saint Louis Club House:

https://www.slmc.it/news/incontri-di-musica/

I concerti saranno trasmessi in contemporanea anche tramite video in diretta Facebook sulla pagina Saint Louis College of Music: