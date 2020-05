Saint Louis College of Music: “My Journey as a Composer”

Dopo il successo dello scorso anno, Sivan Arbel torna ospite del Saint Louis College of Music, questa volta per una Master Class, trasmessa in diretta streaming.

Martedì 5 maggio, tramite un webinar su piattaforma Zoom e in diretta live sulla pagina Facebook del Saint Louis College of Music, l’artista israeliana eseguirà alcune sue composizioni originali e parlerà di come le sperimentazioni in differenti generi musicali, i numerosi viaggi per il mondo e la sua esperienza nella danza abbiano influenzato lo stile delle performance, accrescendo il suo potenziale come musicista e compositrice.

Sivan Arbel è una vocalist israeliana, band leader, compositrice e arrangiatrice, con sede a Brooklyn, NY. Sivan si distingue per un contagioso stile jazz-fusion e un live vibrante e potente. Nata con una profonda passione per la musica e la danza, lo “stile Sivan” è un fresco mix che fonde armoniosamente le sue radici israeliane-mediterranee-mediorientali con influenze ritmiche internazionali, un raffinato linguaggio jazz d’autore con arrangiamenti e improvvisazioni scat, in inglese ed ebraico, tutto condito con ritmiche groove che accompagnano i suoi movimenti di danza sul palco; ogni sua esibizione live spinge il pubblico a ballare e divertirsi, dai più piccoli club ai festival di tutto il mondo, superando barriere linguistiche e confini culturali, grazie a un’atmosfera che unisce musica, movimento, danza, piacere e divertimento.

Il Webinar tenuto da Sivan Arbel anticipa la sua prossima visita al Saint Louis, già attesa per il mese di aprile 2020 e rimandata a quando la situazione di emergenza sanitaria mondiale consentirà di nuovo gli spostamenti. La vocalist israeliana non rinuncia a incontrare il pubblico italiano e approfitterà, anzi, della diretta streaming per accorciare le distanze, condividendo in un’atmosfera raccolta ed intima, la sua esperienza personale come musicista ed eseguendo in acustico le sue composizioni originali.

——-

On Line:

Martedì 5 maggio 2020, h 19:00-20:00

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti

È consigliata la prenotazione al webinar su Zoom tramite registrazione al seguente link:

https://zoom.us/webinar/register/WN_qfKfqdIeQmS4pRNPMLg-mg

——-

Per seguire la diretta Facebook collegarsi alla pagina del Saint Louis College of Music:

https://www.facebook.com/saintlouiscollegeofmusic/?ref=bookmarks

Informazioni sull’evento online sul sito www.slmc.it a questo link: