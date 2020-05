Storie d’amore a 4 zampe da condividere in un Pet Virtual Party

Il racconto del vostro primo incontro, il momento unico che vi ha fatto innamorare del suo musetto. Le storie d’amore hanno anche il volto di cani, gatti, conigli, pappagalli e tanti altri animali che popolano le nostre case rendendo le nostre giornate più coccolose o dinamiche. Mani e zampe che si uniscono e che danno vita a legami preziosi. Proprio per sottolineare queste storie nasce il Pet Virtual Party, un servizio gratuito ideato da un gruppo di giovani animatori volontari, capitanati dal Mago Gigi Speciale, che durante il Coronavirus non hanno potuto esprimere la loro creatività durante le feste, le ricorrenze di ogni genere dedicate solitamente agli umani, ed hanno pensato di colmare un vuoto lanciando questa iniziativa semplice, ma efficace, per ritrovare il sorriso e collegarsi insieme, tramite piattaforma Zoom, per festeggiare i momenti speciali della vita proprio insieme al nostro amico a quattro zampe, inseparabile compagno di avventure nel bene e nel male.

Un party on line, ideato con lo scopo di trasmettere pensieri genuini, che sarà attivo per tutto il mese di maggio in forma gratuita e da giugno ripartirà con tante novità. Per accedere al servizio sarà sufficiente compilare gratuitamente il form sul sito www.saltimbancoanimazione.com , specificando le caratteristiche dell’animale, il suo modo di comunicare con l’amico umano, i momenti speciali vissuti insieme, la durata del legame e quel primo incontro che ha cambiato in meglio la vita di entrambi. Oltre a ricevere l’invito per collegarsi alla festa, che si svolgerà tramite piattaforma Zoom, chi vorrà potrà segnalare agli amici un’ associazione, che si occupa della tutela dei pet in cerca di una famiglia, alla quale fare un regalo, anche tramite una raccolta cibo o accessori certificati. E dal 15 giugno poi, in totale sicurezza, gli animatori ripartiranno con spettacoli dal vivo e feste per grandi e piccini sia in versione live che web.