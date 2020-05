Teatro alla Scala: quando riparte lo spettacolo?

Massimo Bray, DG Treccani, e Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro alla Scala, si confronteranno sulle prospettive prossime del mondo artistico e culturale nel webinar che si terrà giovedì 21 Maggio alle 18

“Quando riparte lo spettacolo? Attorno a questa domanda, che incombe sull’intero mondo della cultura, si confronteranno Massimo Bray, DG Treccani, e Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro alla Scala, moderati da Sandro Cappelletto. “L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani”, da 95 anni protagonista dell’eccellenza italiana, in continuo mutamento fra tradizione e innovazione; e “il Teatro alla Scala di Milano”, punto di riferimento assoluto per il mondo dell’opera e della danza: due testimoni straordinari della evoluzione culturale italiana assieme per individuare un nuovo, necessario, percorso artistico. Il webinar aperto al pubblico si terrà il 21 maggio p.v. alle 18 e sarà occasione per Bray e Meyer di indugiare sul valore del rapporto fra Treccani e la Scala, sui futuri progetti comuni, ma soprattutto sulla centralità della cultura nel nostro Paese, come conservazione delle radici e come volano per la ripartenza. Cercando di delineare non solo le prospettive future del mondo artistico ma anche le misure necessarie a sostenere e rilanciare l’intera industria culturale.“