Teatro del Lido di Ostia sul web

In coerenza con lo slogan Un ponte per i tuoi sogni – scelto per la stagione 2019/2020 – il Teatro del Lido di Ostia presenta un palinsesto di eventi digitali il cui intento è fare da ‘ponte’ verso il sogno più grande: riaprire la sala teatrale di via delle Sirene, nella convinzione che il teatro trovi la sua ragione più profonda nell’essere luogo fisico di condivisione per la comunità. Il web e i suoi strumenti saranno i ponti ‘virtuali’ per colmare le attuali distanze tra il teatro e il suo pubblico e per sostenere le compagnie e gli artisti che il Teatro del Lido avrebbe dovuto accogliere e che hanno visto svanire i propri impegni e le proprie risorse economiche a ca. Non lasciare indietro nessuno è il principio guida della programmazione online, per evitare che la spina dorsale dell’arte performativa si spenga.

A testimoniare l’attenzione particolare per il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, anche nella modalità online, tanti sono gli appuntamenti teatrali destinati alle giovani generazioni. A partire dal 19 maggio , il Teatro Villa Pamphilj, il Teatro del Lido di Ostia e il Teatro Tor Bella Monaca presentano A Me gli Occhi (e LE Orecchie) – favole e storie tra parole e immagini. Sei splendide storie illustrate da Paolo Marabotto e Lorenzo Terranera, incorniciate all’interno di un teatrino Kamishibai e raccontate dagli attori dei Teatri in Comune Andrea Calabretta, Cristiano Petretto, Maddalena Rizzi (Il Paese dei Colori, La Regina Odeida, I Cavalieri della Favola Gioconda, Daniel, Il Pifferaio di Hamelin, Scope Stregoni e Magiche Pozioni). Sempre per i più piccoli, dal 21 maggio . Divisoperzero e Miaohaus presentano Cartoncini Animati di e con Francesco Picciotti. Brevi video che ci raccontano di fiabe e di miti, con l’ausilio di figure realizzate con carta e cartoncino: immagini animate a vista, come piccoli, bidimensionali ed effimeri burattini (I Musicanti di Brema; Il Cerchio di Gesso; Il Sogno di Una Notte di Mezza Estate).

Dal 24 maggio , in esclusiva per il Teatro del Lido, Roma: Personaggi e Interpreti – ovvero la nostra città e i suoi protagonisti nella letteratura italiana ed europea. Quattro appuntamenti in video in cui il professore Marcello Teodonio racconta altrettanti autori e le loro opere, ricordando gli elementi fondamentali, le curiosità, i contesti, i protagonisti, in maniera rigorosa ma godibile, vivace e appassionante. A integrare la narrazione, Stefano Messina legge e interpreta, sempre rispettando il testo nella sua integrità.

Grande attenzione dedicata anche alla formazione: da lunedì 18 maggio Bartolini/Baronio e 369gradi presentano Ritratti Di Un Territorio a cura di Tamara Bartolini, Michele Baronio e Simona Olive. Un laboratorio online incentrato sulla narrazione del territorio, a partire dalle storie personali e collettive dei ragazzi e delle ragazze del Municipio X. Dal 26 maggio, Ti Con Zero e Miaohaus presentano Bianco Teatro – Alfonsina e il circo: un video laboratorio, in due puntate, a cura di Fernanda Pessolano, per imparare a costruire un teatrino di carta in miniatura corredato di marionette, quinte e fondali tutti in carta! Dal 27 maggio , Blues Associazione presenta Il Teatro come Strumento Formativo: un ciclo di 5 incontri rivolti a educatori e insegnanti, per apprendere teorie e pratiche che aiutino a integrare arte e multidisciplinarietà nei programmi educativi. L’esperienza laboratoriale, a cura di Paola Sacco, è nata al Teatro del Lido durante la stagione 2019 ed è ora fruibile online, grazie a live meeting accessibili gratuitamente tramite la piattaforma Zoom. Gli incontri sono riservati agli iscritti ma è possibile fare richiesta di partecipazione come auditori.

Spazio alla musica online con l’Orchestra TDL di Ostia, che presenta Note Mai Dette dal 28 maggio . Un concerto con i componenti dell’Orchestra TdL di Ostia diretta dal Maestro Pino Cangialosi; ospite d’eccezione, il percussionista Marzouk Mejri. Un debutto digitale per l’Orchestra del TDL, giovanissima formazione, nata all’interno del Teatro del Lido di Ostia nel corso della stagione ‘19/’20. Un modo del tutto originale per conoscere la nuova ensemble: un concerto diviso in 4 parti e diretto digitalmente!

Il web fungerà anche da spazio espositivo: dal 18 maggio , Magazzino dei Semi e Miaohaus presentano Miaohaus Virtual Exhibition a cura di Alessandro Floridia e Chiara De Angelis. Mostre virtuali realizzate grazie al contributo artistico delle bambine e dei bambini, create grazie a programmi di modellazione 3D, visitabili online, in modalità di realtà virtuale. A inaugurare il ciclo: Un anno di Miaohaus con i lavori realizzati durante i laboratori svolti al Teatro del Lido nella stagione ‘19/’20. Le mostre successive verranno create grazie alle OpenCall (Pixelpuzzle e Un Teatro nella Tua Stanza): ‘chiamate alle arti’ rivolte ai più piccoli, per stimolarli a realizzare le proprie opere d’arte anche a casa.

L’Occhio Estraneo Cineforum, usuale appuntamento del mercoledì al Lido, torna in forma digitale, grazie a quattro pillole di critica online a cura di Donato di Stasi. Tutti i film scelti e commentati sono disponibili per la visione gratuita, su piattaforme di streaming online. Primo appuntamento per il 20 maggio.

Ricchissima la sezione dedicata agli incontri e agli approfondimenti, in forma di video e podcast. L’Associazione TdL, in collaborazione con RadiAttiva, presenta le Conversazioni Resistenti, condotte da Chiara Becchimanzi: dal 23 maggio, un ciclo di interviste con alcuni/e degli artisti e delle artiste che si sarebbero dovuti/e esibire al Teatro del Lido nella stagione 2020 (Teatro del Buratto, Barbara Moselli, Davide Riondino, Blas Roca Rey e tanti altri), per raccontare le opere, i processi creativi, la visione dell’arte, ma anche il loro sentimento riguardo alla situazione contingente. Magazzino dei Semi, Miaohaus e RadiAttiva presentano, a partire da domenica 31 maggio , Le Interviste Possibili a cura di Chiara De Angelis. Podcast incentrati su temi legati all’illustrazione, all’animazione, all’infanzia e all’adolescenza (Tre In Tutto; L’ultimo Viaggio; La Gabbianella e Il Gatto). Ospiti degli incontri, Paolo Cesari della casa editrice Orecchio Acerbo Editore e Maria Fares dello studio di animazione Lanterna Magica. E ancora, Orecchio Acerbo Editore, Goethe Institut e Miaohaus presentano, il 17 giugno , Cosa Diventeremo? riflessioni intorno alla natura. Un video speciale in cui Giancarlo Chirico e Alessandro Di Dedda, esperti di filosofia per bambini, dialogano prendendo l’avvio da alcune suggestive immagini dell’albo “Cosa diventeremo?” di Antje Damm, edito da Orecchio acerbo, offrendo nuovi spunti di riflessione e chiavi di lettura inaspettate.

Da segnare in agenda, l’appuntamento con il Tavolo Partecipato 2.0 a cura dell’Associazione TdL. Un Tavolo partecipato online a cui sono invitati tutti i cittadini che desiderino offrire il proprio contributo di idee e prospettive, da condividere con l’Associazione TdL e il suo Comitato Artistico. Un’occasione per discutere e immaginare assieme le possibilità del presente e del futuro che ci aspetta. Un modo per riconnettere i fili della rete che lega il teatro alle associazioni, alle istituzioni, agli artisti, a chi progetta cultura sul territorio.

Il ciclo degli eventi del Teatro del Lido di Ostia si inserisce all’interno di TIC ON LINE: un programma di iniziative digitali condiviso dai Teatri in Comune di Roma Capitale – Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Tor Bella Monaca, Teatro Lido di Ostia e Teatro Villa Pamphilj – l’articolata rete di spazi per lo spettacolo parte del Sistema di Teatro Pubblico Plurale, coordinato dal Teatro di Roma e promosso dall’Assessorato alla Crescita Culturale. Un cartellone di proposte fruibili attraverso i canali social dei quattro Teatri (Facebook, Instagram e siti web) e inseriti nella programmazione digital #TdROnline del Teatro di Roma, aderendo alla campagna #iorestoacasa e al programma #laculturaincasa di Roma Capitale.

