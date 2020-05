Teatro No’hma: “Gran Glassé. Una serata di parole sudate e punk da balera”

Domenica 3 maggio, alle 17, lo Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro pubblicherà sui propri canali online – YouTube e Facebook – la registrazione di Gran Glassé. “Una serata di parole sudate e punk da balera”, spettacolo musicale andato in scena la scorsa stagione presso i propri spazi di via Orcagna.

La pièce ritrae in modo ironico e irriverente il nostro paese, attraverso il racconto dei suoi cliché e delle sue contraddizioni. Gli Omini, gruppo di ricerca teatrale, e gli eXtraLiscio, orchestra di punk da balera con la missione “di uccidere i cattivi pensieri della vita moderna”, portano in scena le diverse sfaccettature dell’uomo di oggi, dando voce a casalinghe litigiose, depressi cronici, vergini novantenni, poeti da strapazzo, e vecchie zitelle.

L’appuntamento fa parte della nuova rassegna di spettacoli online No’hma alla ribalta: una selezione delle rappresentazioni significative della storia di No’hma, rese disponibili online, senza bisogno di iscrizioni né password d’accesso, ogni domenica fino alla fine della quarantena.

“Una recente iniziativa con la quale vogliamo essere ancora più presenti nella quotidianità del nostro pubblico” commenta la presidente Livia Pomodoro. “Selezionare i migliori spettacoli andati in scena nelle ultime stagioni al No’hma non è stato facile, sia per la qualità degli spettacoli, sia per la loro capacità di essere puntuali e sorprendenti testimoni del nostro tempo”.

Per scoprire i video che lo Spazio Teatro No'hma pubblicherà ogni settimana e rimanere aggiornato su tutte le novità, è sufficiente iscriversi alla newsletter dal sito www.nohma.org, accedere al canale Youtube "Teatro No'hma", oppure seguire la pagina Facebook "Spazio Teatro NO'HMA".

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

diretto da Livia Pomodoro

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano (MM2 linea verde – fermata Piola)

Inizio trasmissione ore 17

è possibile seguire il video collegandosi al sito www.nohma.org, accedendo al canale Youtube Teatro No'hma oppure visitando la pagina Facebook Spazio Teatro NO'HMA.

“Gran Glassé. Una serata di parole sudate e punk da balera”

Compagnia Gli Omini – eXtraLiscio

Regia: Giulia Zacchini.

Con: Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Luca Zacchini, Moreno Conficconi (sax, clarino, voce), Mauro Ferrara (voce), Mirco Mariani (piano, chitarra, voce), Alfredo Nuti (chitarra), Enrico Milli (fisarmonica e tromba), Nicolò Scalabrin (basso), Roberto Forti (batteria)